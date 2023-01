Classement des compagnies aériennes les plus sûres, Qantas en tête

La compagnie Air France, auparavant 16e dans le classement 2021, a disparu de la liste

Air New Zealand qui caracolait à la première place du podium l'an dernier des meilleures compagnies aériennes s'est fait détrôner en 2023 par la compagnie Qantas, selon un classement annuel publié par le site AirlineRatings.com le 3 janvier dernier. Pour réaliser ce classement, les spécialistes ont pris en compte plusieurs critères, tels que les accidents et les incidents graves, l'âge des avions, le protocole Covid-19, la formation des pilotes ainsi que les innovations opérationnelles.

AFP Un avion de la compagnie "Etihad"

Etihad Airways atteint la troisième place, suivie de Qatar Airways (quatrième) et Singapore Airlines (cinquième). A la sixième place se trouve la première compagnie européenne de la liste : TAP Air Portugal. Les autres grandes compagnies comme la Lufthansa ou British Airways font partie des cinq derniers.

La compagnie Air France, auparavant 16e dans le classement 2021, a disparu de la liste.

Le top 20 des compagnies aériennes les plus sûres au monde pour 2023 :

1. Qantas

2. Air New Zealand

3. Etihad Airways

4. Qatar Airways

5. Singapore Airlines

6. TAP Air Portugal

7. Emirates

8. Alaska Airlines

9. EVA Air

10. Virgin Australia/Virgin Atlantic

11. Cathay Pacific Airways

12. Hawaiian Airlines

13. SAS

14. United Airlines

15. Lufthansa

16. Finnair

17. British Airways

18. KLM

19. American Airlines

20. Delta Air Lines

AirlineRatings.com a également dressé un classement des 20 compagnies aériennes low cost les plus sûres au monde. On y trouve par ordre alphabétique : Air Arabia, AirAsia Group* Allegiant, Air Baltic, easyjet, FlyDubai, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Indigo, Ryanair, Scoot, Southwest, Spicejet, Spirit, Vueling, Vietjet, Volaris, Westjet et Wizz.