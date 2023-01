L'Inde dépasse le Japon et devient le 3e plus grand marché automobile mondial

Les véhicules à essence, y compris les véhicules hybrides, ont représenté la plupart des nouvelles voitures vendues en Inde l'année dernière

L'Inde a dépassé le Japon en termes de ventes d'automobiles en 2022, ce qui en fait le troisième plus grand marché automobile pour la première fois, a rapporté le journal Nikkei Asia. Les ventes de véhicules neufs en Inde ont totalisé au moins 4,25 millions de véhicules, selon les résultats préliminaires, dépassant les 4,2 millions de véhicules vendus au Japon. Les véhicules neufs livrés en Inde ont totalisé 4,13 millions entre janvier et novembre 2022, selon la Society of Indian Automobile Manufacturers.

En 2021, la Chine était en tête du marché automobile mondial, avec 26,27 millions de véhicules vendus. Les États-Unis restent en deuxième position avec 15,4 millions de véhicules, suivis du Japon avec 4,44 millions d'unités. Selon Nikkei Asia, le marché automobile indien a fluctué ces dernières années.

Les véhicules à essence, y compris les véhicules hybrides, ont représenté la plupart des nouvelles voitures vendues en Inde l'année dernière, selon Nikkei Asia, qui précise que les véhicules électriques sont à peine présents. Les voitures destinées au marché indien comportent moins de semi-conducteurs que celles vendues dans les économies avancées. Selon Nikkei Asia, l'atténuation de la pénurie de puces automobiles en 2022 a servi de tremplin à une reprise. Outre Maruti Suzuki et Tata Motors, d'autres constructeurs automobiles indiens ont vu leurs ventes augmenter l'année dernière.

La Chine a dépassé le Japon pour devenir le deuxième marché automobile en 2006, et en 2009, elle a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand marché mondial.