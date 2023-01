Les deux tiers des glaciers disparaîtront d'ici 2100 (étude)

"Nous avons la possibilité de faire la différence en limitant le nombre de glaciers que nous perdons"

Selon une nouvelle étude, deux tiers des glaciers devraient disparaître d'ici la fin du siècle si les tendances actuelles du changement climatique se maintiennent. Dans le pire des cas, avec un réchauffement de plusieurs degrés, 83 % des glaciers de la planète disparaîtraient probablement d'ici à 2100, selon les chercheurs.

L'étude publiée dans la revue Science a examiné l'ensemble des 215 000 glaciers de la planète - sans compter ceux des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique - d'une manière plus complète que les études précédentes. Les scientifiques ont ensuite utilisé des simulations informatiques pour calculer, en fonction de différents niveaux de réchauffement, combien de glaciers disparaîtraient, combien de billions de tonnes de glace fondraient et dans quelle mesure cela contribuerait à l'élévation du niveau de la mer. Le monde est en passe de connaître une augmentation de température de 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit) depuis l'ère préindustrielle, ce qui signifie, d'ici à 2100, la perte de 32 % de la masse mondiale des glaciers, soit 48,5 billions de tonnes métriques de glace, ainsi que la disparition de 68 % des glaciers.

Cela augmenterait l'élévation du niveau de la mer de 115 millimètres (4,5 pouces), en plus des mers qui grossissent déjà en raison de la fonte des calottes glaciaires et du réchauffement de l'eau, a déclaré l'auteur principal de l'étude, David Rounce. "Quoi qu'il arrive, nous allons perdre un grand nombre de glaciers", a déclaré Rounce, glaciologue et professeur d'ingénierie à l'université Carnegie Mellon. "Mais nous avons la possibilité de faire la différence en limitant le nombre de glaciers que nous perdons".

"Pour de nombreux petits glaciers, il est trop tard", a déclaré la co-auteure de l'étude, Regine Hock, glaciologue à l'Université d'Alaska Fairbanks et à l'Université d'Oslo en Norvège. "Cependant, à l'échelle mondiale, nos résultats montrent clairement que chaque degré de température mondiale est important pour garder autant de glace que possible enfermée dans les glaciers."

Par ailleurs, un ADN de deux millions d'années, le plus vieux jamais extrait, a été mis à jour à partir de sédiments de l'ère glaciaire au Groenland, une découverte ouvrant un nouveau chapitre pour la paléogénétique. "L'ADN peut survivre pendant 2 millions d'années, ce qui est deux fois plus vieux que l'ADN trouvé précédemment", explique Mikkel Winther Pedersen, l'un des principaux auteurs de l'étude publiée dans la revue scientifique Nature.