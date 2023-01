Trois Israéliennes dans la liste des 100 plus beaux visages du monde

Celle qui détient le plus beau visage du monde de 2022 est Jasmine Tookes

Bien qu'il s'agisse d'un classement subjectif, le critique de film britannique TC Candler a de nouveau compilé une liste des 100 plus beaux visages du monde en 2022 - une liste publiée maintenant depuis 1990. La liste est considérée comme la plus reconnue et la plus prestigieuse du genre et met en vedette pas moins de trois personnalités israéliennes : l'actrice et mannequin Gal Gadot (12e), les mannequins Eden Pines (71e) et Yael Shelbia (7e), l'actuelle petite amie du célèbre chanteur Omer Adam, qui a d'ailleurs caracolé en tête de ce classement en 2020.

Evan Agostini / Invision via AP 2020 © Gal Gadot.

Cette année, c'est la mannequin de Victoria's Secret, Jasmine Tookes, 31 ans, qui a été nommée "le plus beau visage de 2022" par TC Candler et un panel de critiques indépendants.

Pour établir leur classement, les jurés évaluent des milliers de suggestions soumises par les internautes. "Ensuite, ils dressent une liste représentative de l’idéal moderne de la beauté mondiale". "La perfection esthétique n’est qu’un des critères. La grâce, l’élégance, l’originalité, l’audace, la passion, la classe, l’équilibre, la joie, l’espoir… tout cela s’incarne aussi dans un beau visage", affirme TC Chandler.

Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jasmine Tookes assiste au gala Baby2Baby 2022 présenté par Paul Mitchell au Pacific Design Center le 12 novembre 2022 à West Hollywood

"Nous ne retenons que 100 visages sur environ 160 000 célébrités (ce qui équivaut à moins de 0,001 %). C’est une tâche ingrate, car personne ne sera jamais d’accord avec tous les choix", ajoute encore TC Candler.

Vous pouvez découvrir le classement dans son intégralité