Le navire ukrainien de céréales échoué dans le canal de Suez remis à flots

Des efforts pour renflouer un cargo transportant des céréales en provenance d'Ukraine qui s'est échoué dans le canal de Suez, ont permis de rapidement le remettre à flots sans perturber le trafic maritime, a déclaré lundi Osama Rabie, le président de l'Autorité du canal de Suez à la télévision Al-Arabiya. Le M/V Glory s'est échoué alors qu'il rejoignait un convoi en direction du sud transitant par le canal.

Le navire est un cargo battant pavillon des îles Marshall, selon les données des trackers VesselFinder et MarineTraffic. Il avait quitté le port ukrainien de Chornomorsk le 25 décembre à destination de la Chine avec 65 970 tonnes de maïs, selon le Centre de coordination conjoint (CCC) basé à Istanbul qui supervise les exportations de céréales de l'Ukraine.

Le CCC, qui comprend des représentants des Nations unies, de la Turquie, de l'Ukraine et de la Russie, a déclaré que le navire avait été autorisé à poursuivre son voyage depuis Istanbul après avoir été inspecté le 3 janvier.

Le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie.