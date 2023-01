L'Arménie refuse d'accueillir des exercices militaires russes en 2023

Les relations entre Erevan et Moscou se dégradent

L'Arménie n'accueillera pas d'exercices militaires dirigés par la Russie cette année, a déclaré ce mardi le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, contredisant ainsi directement une annonce faite par Moscou une semaine plus tôt. Dans le même temps, M. Pashinyan a fustigé la présence militaire russe en Arménie, affirmant qu'elle représentait davantage une "menace" qu'une protection pour son pays.

Le 1er janvier, le ministère russe de la Défense a annoncé que l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance dirigée par la Russie, organiserait la répétition de ses exercices phares annuels pour 2023 en Arménie.

Cette annonce a été quelque peu surprenante compte tenu des relations difficiles qu'entretiennent ces derniers temps l'Arménie et Moscou, et en particulier l'OTSC. De nombreux Arméniens ont trouvé les actions de la Russie et de l'OTSC insuffisantes face aux offensives azerbaïdjanaises de ces derniers mois, notamment une attaque sans précédent contre l'Arménie en septembre et un blocus de facto du protectorat arménien du Haut-Karabakh qui a débuté en septembre.

AP Photo/Alexandr Kulikov, file Des soldats de l'armée russe

Lors d'une conférence de presse tenue le 10 janvier, M. Pashinyan a abordé la question et a qualifié les plans russes de "malentendu".

Erevan accuse notamment d'inaction les soldats de maintien de la paix russes présents au Nagorny Karabakh, alors que des Azerbaïdjanais bloquent depuis plusieurs semaines le couloir de Latchine, un axe vital pour l'approvisionnement de cette enclave disputée entre les deux pays. "Le contingent russe de maintien de la paix doit assurer le fonctionnement normal du couloir de Latchine", a insisté mardi M. Pachinian. "S'il s'avère soudain que la Russie ne peut pas s'acquitter de ses obligations (...), elle doit s'adresser à l'ONU", a-t-il ajouté.

Erevan reproche aussi à Moscou de ne pas avoir joué son rôle de médiateur lors de violents affrontements à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en septembre, alors qu'Erevan avait demandé l'aide de l'OTSC dont elle est membre.

Interrogé sur les critiques de M. Pachinian, le Kremlin a joué l'apaisement en affirmant que l'"Arménie est un allié très proche" avec qui la Russie va "poursuivre le dialogue, y compris sur les sujets délicats".