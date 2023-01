Mort de Tatjana Patitz, mannequin star des années 90

Elle a fait partie de la première génération de mannequins érigés en superstars aux côtés de Cindy Crawford ou Linda Evangelista

La supermodel des années 90 Tatjana Patitz est décédée mercredi à l'âge de 56 ans. D'origine allemande, l'ex-mannequin a succombé à un cancer du sein métastasique.

Révélée par le photographe Peter Lindbergh, Tatjana Patitz a défilé pour les plus grandes marques de mode, Chanel, Vivienne Westwood, Azzedine Alaïa ou Helmut Lang. Sa dernière apparition sur les podiums a eu lieu en 2019. Elle a fait partie de la première génération de mannequins érigés en superstars, aux côtés d'autres comme Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou Christy Turlington avec lesquelles elle avait également tourné dans le clip iconique "Freedom" de George Michael.

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Peter Lindbergh et le mannequin allemand Tatjana Patitz assistent à la signature du livre du photographe à la Taschen Gallery de Los Angeles, en Californie, le 20 septembre 2016

"Tatjana a toujours été le symbole européen du chic, comme Romy Schneider et Monica Vitti", a écrit la grande prêtresse de la mode, Anna Wintour dans Vogue. "Elle était beaucoup moins visible que ses pairs - plus mystérieuse, plus adulte, plus inaccessible - et c'est aussi ce qui la distinguait." Carla Bruni, Cindy Crawford, Estelle Lefébure et d'autres de ses anciennes consœurs du monde de la mode ont fait part de leur grande tristesse en apprenant sa disparition.