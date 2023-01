La Chine pense que la Russie va perdre la guerre contre l'Ukraine (responsables)

Pékin ne doit pas "suivre les traces de la Russie" et soutenir aveuglément la guerre en Ukraine

La Chine pense que la Russie va perdre la guerre contre l'Ukraine et qu'elle en sortira très affaiblie, au point qu'elle ne sera plus qu'une "petite puissance", ont affirmé ce jeudi des responsables chinois en qualifiant de "fou" le président russe Vladimir Poutine. "La Russie n'est pas en mesure de gagner la guerre, et ce conflit "coûteux et meurtrier" fera de Moscou une "petite puissance" avec une économie faible et une image négative sur la scène mondiale", ont-ils déclaré.

Selon eux, "Pékin ne doit pas suivre les traces de la Russie et soutenir aveuglément la guerre en Ukraine". Les propos de ces responsables marquent un tournant important dans les relations diplomatiques entre la Russie et la Chine – un mois seulement après que les deux pays se sont engagés à approfondir leurs relations bilatérales.

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Le président chinois Xi Jinping (4e à droite), et le président russe Vladimir Poutine, (4e à gauche), lors de pourparlers à Pékin, en Chine,

Il semble maintenant que le président Xi Jinping tâche de faire de son mieux pour se distancier de Poutine et de la guerre, tout en s'efforçant d'améliorer ses relations diplomatiques avec l'Occident. "La décision d'invasion a été prise par un très petit groupe de personnes. La Chine ne devrait pas simplement suivre la Russie", a-t-il déclaré au Financial Times.

La Russie a subi une série de revers sur le front ukrainien, avec des centaines de soldats tués dans la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, au cours de violents combats. Et pour compliquer encore les choses pour Moscou, l'Iran aurait ralenti ses livraisons de drones aux forces russes sur les lignes de front.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a près de 11 mois, Xi Jinping s'est abstenu de critiquer publiquement Vladimir Poutine au sujet de la guerre. En novembre, il a toutefois adressé un avertissement direct au président russe pour qu'il n'utilise pas d'armes nucléaires en Ukraine, dans ce qui était sa plus grande réprimande jamais adressée publiquement au Kremlin.