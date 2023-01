Josep Borrell invite le chef de la diplomatie israélienne à Bruxelles

"Israël est l'un des partenaires les plus proches de l'Union européenne au Moyen-Orient"

Le chef de la diplomatie européenne et vice président de la Commission, Josep Borrell, a plaidé jeudi pour la poursuite des discussions menées avec l'Etat hébreu au sein du conseil d'association UE-Israël, lors d'un entretien téléphonique avec le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen. Les deux responsables devraient se rencontrer lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février et Eli Cohen a été invité à Bruxelles, a précisé Peter Stano, porte-parole M. Borrell.

"Au cours de ce premier échange constructif, le Haut Représentant a exprimé son souhait, et celui de l'UE, de poursuivre sur la lancée récente de la reprise des relations UE-Israël, après une pause de dix ans", a déclaré Peter Stano.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

"Israël est l'un des partenaires les plus proches de l'UE au Moyen-Orient, et nous devons relever ensemble un certain nombre de défis mondiaux, notamment la guerre d'agression brutale de la Russie en Ukraine et la coopération militaire de la Russie avec l'Iran", a-t-il ajouté. Josep Borrell s'est félicité de "la normalisation des relations d'Israël avec un certain nombre de pays arabes" et a exprimé "l'espoir que cela aura un impact positif sur le processus de paix au Moyen-Orient".

"Il a réitéré le soutien de l'UE à la solution à deux États et la nécessité de restaurer un horizon politique pour résoudre le conflit israélo-palestinien", a ajouté le porte-parole. Josep Borrell a également "rappelé les positions connues de l'UE sur la nécessité d'éviter les actions unilatérales et s'est déclaré vivement préoccupé par le nombre élevé de victimes". Depuis une vague d'attaques anti-israéliennes en mars et avril 2022, l'armée a multiplié les opérations dans les secteurs de Jénine et Naplouse, bastion des factions terroristes palestiniennes armées, dans le nord de la Cisjordanie.