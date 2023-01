La COP28 sera présidée par le PDG de la compagnie nationale pétrolière émiratie

Sultan Ahmed al Jaber promet d'"apporter une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions"

Le PDG de la compagnie nationale pétrolière des Émirats arabes unis, Sultan Ahmed al Jaber, également ministre de l'Industrie, présidera la prochaine COP 28 qui aura lieu dans son pays à la fin de l’année 2023, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle émiratie WAM. Sultan Ahmed al Jaber promet d'"apporter une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions", indique le communiqué. Celui qui dirige la compagnie pétrolière nationale depuis 2016 tient à rappeler qu'il est le "premier PDG à présider une COP".

"L'actualité dépasse chaque jour un peu plus l'inventivité du Gorafi", ironise une géographe

Cette nomination fait grincer des dents parmi les experts du climat. "Comment voulez-vous que les enseignants puissent développer chez leurs élèves l'esprit critique et le recul vis-à-vis des fake news, du canular et du second degré, lorsque l'actualité dépasse chaque jour un peu plus l'inventivité du Gorafi ?", ironise sur Twitter Magali Reghazza, géographe et spécialiste des inondations.

"La nomination de Sultan Ahmed al Jaber à la présidence de la COP28, alors qu'il occupe le poste de PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, constitue un conflit d'intérêts scandaleux", a réagi Harjeet Singh, de l'organisation Climate Action Network International, en dénonçant l'influence des lobbyistes des combustibles fossiles.

Les Émirats arabes unis font partie des principaux exportateurs de pétrole au monde et sont classés quatrième plus grand pollueur au monde par habitant. Le pays s’est toutefois engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, en misant sur les technologies de capture de carbone et les énergies vertes.