Tesla réduit les prix de ses véhicules jusqu'à 20 % aux États-Unis et en Europe

Le constructeur automobile Tesla a réduit de 20 % les prix de ses véhicules électriques dans le monde entier, étendant ainsi sa stratégie de réduction des prix et défiant ses rivaux après avoir manqué les estimations de livraison de Wall Street pour 2022, a rapporté le Financial Post.

Cette décision, qui a entraîné une chute de 5,6 % des actions de Tesla, est intervenue après que le PDG Elon Musk a prévenu que la perspective d'une récession et d'une hausse des taux d'intérêt l'obligeait à baisser ses prix pour soutenir la croissance des volumes au détriment des bénéfices. Musk a reconnu l'année dernière que les prix étaient devenus "embarrassants" et qu'ils pouvaient nuire à la demande.

La baisse des prix à travers les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, après une série de réductions la semaine dernière en Asie, marque un revirement par rapport à la stratégie que le constructeur automobile avait poursuivie pendant une grande partie de 2021 et 2022, lorsque les commandes de véhicules neufs dépassaient l'offre.

Une réduction de l'inflation des coûts a également été un facteur de réduction des prix sur son principal marché européen, a déclaré un porte-parole de Tesla Allemagne, sans préciser quels coûts avaient baissé. Les baisses de prix aux États-Unis sur les modèles les plus vendus dans le monde, la berline Model 3 et le SUV crossover Model Y, se situent entre 6 % et 20 %, selon les calculs de l'agence de presse Reuters, le Model Y de base coûtant désormais 52 990 dollars, contre 65 990 dollars.

Ce prix ne tient pas compte d'un crédit d'impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 dollars, qui est entré en vigueur pour de nombreux véhicules électriques au début du mois de janvier.