L'administration Biden va demander au Congrès d'approuver la vente de F-16 à la Turquie

La vente est subordonnée à l'approbation par la Turquie de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan

L'administration Biden prévoit de demander au Congrès d'approuver une vente de 20 milliards de dollars de nouveaux chasseurs F-16 à la Turquie, ainsi qu'une vente séparée d'avions F-35 de nouvelle génération à la Grèce, dans le cadre de l'une des plus importantes ventes d'armes de ces dernières années, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Selon des responsables américains, la vente d'armes est subordonnée à l'approbation par la Turquie de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan. La Turquie n'a pas donné son accord à leur adhésion à l'alliance en raison de leur soutien, selon elle, aux militants kurdes, et la Suède a déclaré la semaine dernière qu'elle ne pouvait pas satisfaire toutes les exigences de la Turquie.

La semaine prochaine, le Congrès devrait être informé de l'accord au moment même où le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se rendra à Washington.

Turkish Presidency via AP

L'annonce pourrait donner lieu à une épreuve de force entre l'administration Biden et les opposants aux ventes d'armes à la Turquie au Congrès. La vente à la Turquie est plus importante que prévu. Selon des responsables anonymes cités par le WSJ, la Turquie recevrait 40 nouveaux avions et des kits pour moderniser 79 de ses F-16 existants, en plus de 900 missiles air-air et 800 bombes.

Le Congrès recevra l'approbation de la vente en même temps que celle d'une vente distincte d'au moins 30 nouveaux avions de combat F-35 à la Grèce. Le gouvernement grec a demandé cette vente en juin 2022.

La Grèce et la Turquie sont des ennemis historiques qui remontent à l'époque de l'Empire ottoman. En 1952, les deux pays ont été acceptés dans l'alliance de l'Otan. Dans un changement crucial pour la région, Athènes, qui a parfois entretenu des relations plus froides avec Washington qu'avec Ankara, a vu ses liens avec les États-Unis évoluer, tandis que ceux de la Turquie se sont altérés, en partie à cause des préoccupations américaines concernant la politique du président Recep Tayyip Erdogan en Méditerranée orientale, où la Grèce et la Turquie s'affrontent sur des questions territoriales et maritimes.