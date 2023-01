Mondial : l'équipe d'Argentine dans le viseur de la FIFA pour son attitude en finale

Le comportement exécrable des joueurs argentins tout au long de la Coupe du monde, et plus encore après leur victoire, avait suscité la colère

La FIFA a annoncé vendredi l'ouverture d'une procédure contre l'équipe d'Argentine en raison "d'événements survenus lors de son match contre la France" en finale de la Coupe du monde. Une seconde procédure a été ouverte contre la sélection de la Croatie après sa rencontre contre le Maroc pour la troisième place de la compétition.

La Fédération internationale s'est contentée d'indiquer que certains comportements des Argentins constituaient de possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels) du code disciplinaire de la Fifa, sans préciser lesquels.

Il semble toutefois que certaines attitudes du gardien argentin Emiliano Martinez soient dans le viseur de la Fifa, notamment son geste déplacé après la remise du gant d'or lorsqu'il avait placé le trophée sur son sexe, ou le fait qu'il se soit moqué de Kilian Mbappé dans les vestiaires.

La procédure engagée contre l'équipe croate vise des violations présumées des articles 13 (discrimination) et 16 (ordre et sécurité lors des matches) du même code disciplinaire. Les chants nationalistes à connotation fasciste entonnés par les joueurs croates après leur victoire sur les Marocains pourraient être à l'origine de l'action de la Fifa.

Le comportement exécrable des joueurs argentins tout au long de la Coupe du monde, et plus encore après leur victoire, avait suscité la colère des médias et des supporters du monde entier. Les provocations du gardien argentin qui s'était acharné contre Kilian Mbappé avaient créé une vive polémique.