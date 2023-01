La compagnie chinoise Hainan Airlines relance la ligne directe Tel Aviv-Beijing

"Le marché israélien a dépassé nos attentes"

La compagnie chinoise Hainan Airlines a relancé la ligne directe Tel Aviv-Beijing, temporairement interrompue en raison de la pandémie de coronavirus en 2020. Deux mois après le lancement par Hainan de sa ligne directe Tel Aviv-Shanghai, la compagnie a déclaré qu'elle allait désormais ajouter une ligne reliant Israël à la capitale chinoise. Les vols débuteront le 15 février et seront assurés les dimanches et les mercredis. Un aller-retour coûtera environ 1 584 dollars, valise comprise.

"Le marché israélien a dépassé nos attentes. Nous sommes convaincus que la réouverture de la ligne de Pékin, parallèlement à la levée progressive des restrictions du Covid, incitera les touristes et les hommes d'affaires à faire des voyages au départ et à destination d'Israël, a déclaré le directeur de la branche israélienne de Hainan Airlines. "Nous espérons bientôt augmenter les vols vers Shenzen et Shanghai pour faire face à la demande et reprendre un agenda pré-Covid."

Il y a quelques jours, la Chine a levé les dernières restrictions liées au Covid, car actuellement, les personnes qui entrent en Chine doivent présenter un examen PCR négatif récent. Du côté américain, Delta Airlines augmentera la fréquence des vols de Tel Aviv à Atlanta de trois à sept fois par semaine. Cette mesure s'ajoute aux vols existants de Delta entre Israël et Boston et l'aéroport JFK de New York.

Les vols de Tel-Aviv à Atlanta partiront à 11h30, heure d'Israël, et atterriront à 17h55, heure locale. En outre, American Airlines a annoncé qu'elle mettait fin à tous les vols Tel Aviv-Miami, malgré le succès de cette ligne. Cette mesure entrera en vigueur le 24 mars, et des solutions alternatives seront proposées à ceux qui ont déjà acheté un billet.