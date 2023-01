La Suède et la Finlande doivent envoyer jusqu'à 130 "terroristes" en Turquie pour obtenir leur candidature à l'Otan

Kristersson a affirmé que son pays était en "bonne position" pour obtenir la ratification de la candidature de la Turquie à l'Otan

La Suède et la Finlande doivent expulser ou extrader jusqu'à 130 "terroristes" vers la Turquie avant que le parlement turc n'approuve leur demande d'adhésion à l'Otan, a déclaré le président Tayyip Erdogan. Les deux pays nordiques ont demandé l'an dernier à adhérer à l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais leur candidature doit être approuvée par les 30 États membres.

La Turquie a déclaré que la Suède en particulier doit d'abord adopter une position plus claire contre ce qu'elle considère comme des terroristes, principalement des militants kurdes et un groupe qu'elle tient pour responsable d'une tentative de coup d'État en 2016.

"Si vous ne nous livrez pas vos terroristes, nous ne pouvons pas faire passer l'approbation de la candidature à l'Otan par le parlement", a affirmé Erdogan dimanche soir, faisant référence à une conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en novembre dernier. "Pour que cette demande soit adoptée par le Parlement, il faut d'abord que vous nous remettiez environ 130 de ces terroristes", a ajouté Erdogan.

La Suède et la Finlande ont signé un accord tripartite avec la Turquie en juin 2022 visant à surmonter les objections d'Ankara. Dans le cadre de cet accord, les deux pays nordiques se sont engagés à traiter les "demandes d'expulsion ou d'extradition de suspects de terrorisme en suspens de la Turquie de manière rapide et approfondie", en tenant compte des renseignements turcs et en respectant l'ensemble du droit européen.

Le porte-parole d'Erdogan, Ibrahim Kalin, a déclaré samedi que le temps manquait pour que le parlement turc ratifie les offres avant les élections présidentielles et parlementaires prévues en mai. Lundi, le Suédois Kristersson a affirmé que son pays était en "bonne position" pour obtenir la ratification de la candidature de la Turquie à l'Otan.