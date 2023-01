Analyse : deux petites lettres qui racontent une grande histoire sur Israël, l'UE

Cultiver des relations dans des capitales européennes amies est un objectif naturel et permanent pour les décideurs israéliens

C'est un trésor de trouver deux simples lettres qui racontent une histoire aussi complexe : la grande politique, la petite politique, la géopolitique, les médias, les relations étrangères - et un résumé frappant et sans nuances de la position d'Israël en Europe. Méfiez-vous de la plupart des titres qui déclarent que l'"UE" a fait ceci ou cela. L'UE est moins une organisation qu'un réseau d'organisations. Elle comprend un Parlement européen élu, la Commission européenne - l'organe exécutif - et le Conseil européen - des chefs d'État ou de gouvernement qui prennent les grandes décisions.

L'histoire des lettres porte, en partie, sur l'interaction de ces différentes branches de l'UE et sur la façon dont cette interaction affecte Israël. Tout a commencé le 14 novembre. Vingt-quatre membres du Parlement européen - la plupart de gauche, certains de centre-gauche et de centre - ont envoyé une lettre au chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. En résumé, Israël continue de démolir des bâtiments que l'UE a financés en Cisjordanie. L'UE ne cesse d'émettre des condamnations qu'Israël ignore. Quand l'Union européenne va-t-elle enfin, selon les auteurs de la lettre, imposer des sanctions et obliger Israël à prêter attention ?

Les parlementaires ont ensuite reçu leur réponse. Mais elle est arrivée le 6 janvier, soit plus d'un mois et demi après l'envoi de la demande. Et la réponse n'émanait pas de M. Borrell, à qui la lettre avait été adressée, mais du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, dont les compétences semblent se concentrer sur les réponses aux situations d'urgence plutôt que sur le travail humanitaire habituel de l'UE, comme celui effectué en Cisjordanie.

Dans sa lettre, Lenarčič déplore lui aussi la politique israélienne en Cisjordanie. Il ajoute que l'UE a demandé à Israël "à plusieurs reprises" une compensation. Mais souvenez-vous de la demande des auteurs de la lettre ? Une liste d'options politiques pour, essentiellement, des sanctions ?

Eh bien... "À ce stade, une liste d'options possibles pour obtenir d'Israël une compensation pour les fonds européens perdus lors des démolitions n'a pas été discutée" - en gros, "la Commission ne fait rien et continuera à ne rien faire. C'est une perte de temps". Et "il appartient au Conseil [européen], statuant à l'unanimité, de décider de l'adoption éventuelle de mesures restrictives de l'UE" - en d'autres termes, "vous voulez des sanctions ? Allez parler (à titre d'exemple) au Premier ministre hongrois Viktor Orban. Les sanctions nécessitent l'accord de chacun des 27 gouvernements des États membres.

Si Orban se réveille et décide d'opposer son veto, les sanctions sont mortes. Parlez-lui, pas à nous, nous sommes de votre côté". L'histoire n'est donc pas que l'UE "exige des réparations" - même si, techniquement, elle le fait. La véritable histoire ici est que l'UE, dans la pratique, n'a pas exigé de réparations. Les activistes du Parlement et les technocrates de la Commission avaient les mains liées, car le véritable marteau est entre les mains du maillon le plus faible des 27 gouvernements des États membres.