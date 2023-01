Le Forum économique mondial de Davos s'est ouvert

Les conséquences de la guerre en Ukraine pour l'approvisionnement mondial en énergie et la sécurité seront au coeur des débats

Les élites mondiales se retrouvent à Davos pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, avec des débats mardi centrés sur la guerre en Ukraine et l'avenir du commerce mondial après la levée des restrictions en Chine. Parmi les têtes d'affiche de cette première journée de débats organisés par le Forum économique mondial (WEF) : la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le vice-Premier ministre chinois Liu He.

MENAHEM KAHANA / AFP La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen

Presque un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et alors que le bilan de l'attaque de Dnipro ne cesse de s'alourdir, la guerre sera dans toutes les têtes. Une importante délégation ukrainienne est attendue dans la station de ski suisse, emmenée par la première dame Olena Zelenska qui doit adresser un message spécial à Davos durant la plénière de mardi. Le président Volodymyr Zelensky a, lui, prévu des interventions en visioconférence en marge du forum à partir de mercredi.

AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska

Les conséquences du conflit pour l'approvisionnement mondial en énergie, la sécurité alimentaire, ou la sécurité tout court notamment en Europe seront également au menu cette semaine, avec l'Allemand Olaf Scholz ou l'Espagnol Pedro Sanchez parmi les chefs de gouvernement annoncés, de même que le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. L’édition 2023 voit aussi le retour d'une plus importante délégation chinoise, après la levée par Pékin des sévères restrictions de déplacement mises en place pour lutter face à la pandémie.

AP Photo/Olivier Matthys Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg

Davos est aussi un point de ralliement pour les ONG. L'ONG Oxfam a dénoncé lundi les "niveaux extrêmes et dangereux" atteints par les inégalités économiques dans le monde, appelant à "abolir" les milliardaires. Greenpeace a quant à elle évoqué l’hypocrisie des élites mondiales qui viennent parler climat à Davos, soulignant que 500 vols privés avaient été enregistrés lors du dernier rassemblement.