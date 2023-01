Plus de 90 pays demandent à Israël de lever les sanctions contre l'Autorité palestinienne

La lettre exprime une "profonde inquiétude" au sujet des mesures de rétorsion et appelle à leur annulation immédiate

Plus de 90 pays ont demandé lundi à Israël de revenir sur les mesures prises à l'encontre de l'Autorité palestinienne (AP), en représailles à la demande de l'AP aux Nations unies de lancer une enquête sur Israël. Les pays ont exprimé leur "profonde inquiétude" au sujet des mesures de rétorsion et ont appelé à leur annulation immédiate. La lettre a été signée par les pays qui avaient voté contre la résolution, dont l'Allemagne et l'Estonie. Elle a également été signée par les pays qui se sont abstenus, comme le Japon, l'Espagne et la Corée du Sud. La déclaration a été signée par l'Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 membres, et par 37 autres pays.

Le mois dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution promue par les Palestiniens demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur le conflit israélo-palestinien, l'"annexion" israélienne et le statut juridique de l'"occupation". La résolution du 30 décembre a été adoptée par les 193 membres de l'Assemblée générale par 87 voix contre 26 et 53 abstentions.

JENS SCHLUETER / AFP Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas

À la suite de cette résolution, Israël a imposé des mesures de représailles à l'Autorité palestinienne, notamment en déduisant des fonds au profit des victimes du terrorisme israélien, en révoquant le permis de voyage spécial du ministre des Affaires étrangères de l'AP et en refusant des avantages à certains responsables palestiniens. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également exprimé lundi son inquiétude quant aux actions d'Israël contre l'AP.