Le Népal va envoyer un enregistreur de données du crash en France

L'agence française d'enquêtes sur les accidents aériens a confirmé sa participation à l'enquête

Les autorités népalaises ont commencé mardi à restituer aux familles les corps des victimes de l'accident d'avion qui s'est produit dimanche, et ont indiqué qu'elles envoyaient l'enregistreur de données de l'appareil en France pour analyse, afin de déterminer les causes de l'accident d'avion le plus meurtrier du pays depuis 30 ans.

L'avion s'est écrasé dans un ravin dimanche alors qu'il était en approche pour atterrir à l'aéroport international de Pokhara, récemment ouvert, dans les contreforts de l'Himalaya, tuant au moins 70 des 72 personnes à bord. Les chercheurs ont trouvé l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol de l'avion lundi, et ont passé au peigne fin les débris éparpillés dans la gorge de 300 mètres de profondeur, à la recherche des personnes toujours portées disparues, mais présumées mortes. Un corps a été retrouvé mardi, et deux personnes sont toujours portées disparues.

Jagannath Niraula, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile du Népal, a indiqué que l'enregistreur de voix du cockpit serait analysé, mais que l'enregistreur de données de vol serait envoyé en France. Le fabricant de l'avion, ATR, a son siège à Toulouse. L'agence française d'enquêtes sur les accidents aériens a confirmé sa participation à l'enquête et ses enquêteurs sont sur place aujourd'hui.

Le bimoteur ATR 72-500, exploité par la compagnie Yeti Airlines du Népal, effectuait un vol de 27 minutes entre Katmandou, la capitale, et la station balnéaire de Pokhara, située à 200 kilomètres à l'ouest.

L'aviation civile népalaise, essentielle pour ravitailler les régions reculées du pays et y acheminer randonneurs et alpinistes, a connu un véritable essor ces dernières années. Mais le secteur souffre de sérieux problèmes de sécurité en raison de carences dans la maintenance des avions et dans la formation des pilotes. L'Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d'accéder à son espace aérien pour ces raisons. On trouve de plus dans ce pays, certaines des pistes les plus isolées du monde, flanquées de pics vertigineux, dont l'approche constitue un défi, même pour les pilotes chevronnés.