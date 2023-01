Madonna annonce une tournée mondiale pour ses 40 ans de carrière

La tournée baptisée "The Celebration" offrira un medley des plus grands succès de l'artiste

Madonna a annoncé ce mardi une grande tournée mondiale pour fêter ses 40 ans de carrière. Cette nouvelle intervient après des semaines de spéculations selon lesquelles la reine de la pop avait prévu quelque chose de grand pour célébrer cet anniversaire.

"Rejoignez la fête, a simplement écrit Madonna sur sa page Instagram pour annoncer l'événement, qui marquera le 40e anniversaire depuis la sortie de son premier album éponyme qui a lancé sa carrière.

La tournée baptisée "The Celebration" offrira un medley des plus grands succès de l'artiste âgée de 64 ans. Elle débutera au Canada le 15 juillet, puis se poursuivra aux Etats-Unis entre juillet et octobre avant de rejoindre l'Europe, en commençant par Londres le 14 octobre. Des concerts auront ensuite lieu à Barcelone, Paris et Berlin et enfin Amsterdam le 1er décembre.

Orit Pnini / KAN / AFP Madonna, lors de sa performance entant qu'invitée à la 64ème édition du concours de l'Eurovision, le 19 mai 2019 à Tel Aviv

Madonna est la chanteuse ayant vendu le plus d'albums au monde et l'artiste de tous les records. En 2022, elle est notamment devenue la première femme à figurer dans le top 10 du Billboard américain au cours de chaque décennie depuis les années 1980.

Sa dernière tournée a eu lieu en 2019 et 2020. Baptisée "Madame X", elle se voulait plus intimiste avec des concerts donnés dans de plus petites salles. Elle a toutefois été perturbée par la pandémie ainsi qu'une blessure au genou, provoquant l'annulation de plusieurs concerts. Pour la tournée "The Celebration", la star renouera avec des arènes mythiques comme le Madison Square Garden à New York.

L'interpréte de "Like a Virgin", "Papa don't preach", "Like a prayer" ou "Justify my love" est autant connue pour ses chansons que ses provocations en matière de sexe, de religion ou de mode. L'année 2022 a marqué le 30e anniversaire de la sortie de l'album "Erotica" et du livre "SEX" dont les clichés subversifs avaient fait scandale. A cette occasion, le livre a été réédité par Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison Saint Laurent, et ses clichés ont été exposés à la foire d'art Miami Beach par Art Basel en novembre.

En 2021, Madonna avait dénoncé la censure de photos qu'elle avait publiées sur Instagram montrant une partie de sein : "C'est toujours étonnant pour moi de voir que nous vivons dans une culture qui permet de montrer chaque centimètre du corps d'une femme sauf un mamelon. Comme si c'était la seule partie de l'anatomie d'une femme qui pouvait être sexualisée. Le mamelon qui nourrit le bébé ! Le mamelon d'un homme n'est-il pas érotique ??!!"

Les billets pour la tournée The Celebration seront mis en vente à partir de vendredi.