Macron et Scholz au défi de recoller les morceaux pour les 60 ans du Traité de l'Elysée

Après des mois de flottement, Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont mis au défi de relancer le tandem franco-allemand dimanche à Paris, pour le 60ème anniversaire du Traité de réconciliation entre les deux pays. Les festivités s'annoncent assez formelles avec une cérémonie à la Sorbonne le matin suivie d'un conseil des ministres franco-allemand à l'Elysée, celui-là même qui avait été reporté fin octobre sur fond de dissensions bilatérales. Paris et Berlin se refusent toutefois à dramatiser la "crise" au sein d'un couple si souvent vanté comme un modèle de réconciliation et d'impulsion pour la construction européenne.

"Les ministres français parlent tout le temps avec leurs homologues allemands. Il n'y a rien de vraiment clivant, désolé, c'est une histoire heureuse", assure la ministre française des Affaires européennes, Laurence Boone. Les discours iront-ils dimanche au-delà du symbole et de la solennité inhérents à ce type d'événement ? "On ne veut pas annoncer des choses dans tous les sens mais des choses solides", esquisse la ministre, sans se prononcer plus avant.

"La jeunesse sera au cœur de cette journée de partage, c'est avec elle que se prépare l’avenir", promet la présidente de l'Assemblée nationale, Yaëlle Braun-Pivet, qui prendra aussi la parole avec son homologue Bärbel Bas. Sur le prix du gaz, le nucléaire, le Système de combat aérien futur (SCAF) ou la défense antimissile européenne - pour laquelle Berlin prône une solution concurrente de celle de Paris - les contentieux se sont accumulés depuis qu'Olaf Scholz a succédé à Angela Merkel en décembre 2021. Le 1er décembre dernier, le français Dassault Aviation a certes confirmé des avancées sur le SCAF mais les inconnues restent nombreuses sur l'avenir de ce projet aussi ambitieux que coûteux, où les industriels des deux pays se mesurent en permanence.