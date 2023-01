Plus de 360 millions de chrétiens "persécutés" dans le monde

En 2022, 5.621 chrétiens ont été tués, contre 5.898 l'année précédente

L'ONG Portes ouvertes a publié mercredi un rapport alarmant selon lequel plus de 360 millions de chrétiens ont été "fortement persécutés et discriminés" en raison de leur foi dans le monde en 2022. La Corée du Nord serait le pire pays pour les chrétiens. Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce sont "plus de 360 millions" de catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, etc., de 76 pays qui ont été "fortement persécutés dans le monde, soit un chrétien sur sept", a précisé Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France.

Le rapport indique que depuis 30 ans, "la persécution s'est étendue" avec aujourd'hui "76 pays à persécution forte" recensés dans cet index "contre 40 en 1993", a souligné Guillaume Guennec, responsable du plaidoyer. Par ailleurs, "la persécution s'intensifie dans les pays concernés", a-t-il ajouté.

En 2022, 5.621 chrétiens ont été tués, contre 5.898 l'année précédente. Le nombre d'églises fermées, attaquées, détruites s'établit à 2.110, en baisse (5.110 en 2021). La Corée du Nord est désormais en tête du classement annuel, détrônant l'Afghanistan. Suivie de la Somalie, du Yémen, de l'Erythrée, de la Libye, du Nigeria, du Pakistan, de l'Iran, de l'Afghanistan et du Soudan.