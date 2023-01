Plus de 1 000 pays, institutions et organisations ont adopté la définition de l'IHRA sur l'antisémitisme

"Le soutien à la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA transcende le spectre politique et idéologique"

À la fin décembre 2022, 1 116 entités mondiales ont adopté et approuvé la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA. Aux États-Unis, au cours de l'année 2022, 18 nouveaux États l'ont adoptée via une législation ou des actions exécutives, ce qui porte à 30 le nombre total d'États adoptant cette définition de l'antisémitisme. En outre, sept provinces canadiennes sur 10 ont également adopté cette définition.

Depuis que la définition de travail de l'antisémitisme a été adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) en 2016, elle est devenue le baromètre le plus largement reconnu dans l'effort collectif contre la haine des Juifs, servant d'outil essentiel pour identifier toutes les manifestations contemporaines de cette déviance séculaire. Un large éventail d'institutions et d'organisations internationales, de gouvernements nationaux et locaux, d'ONG, d'universités, de clubs sportifs et de sociétés l'utilisent désormais comme cadre pour reconnaître les itérations modernes de l'antisémitisme, les programmes de formation, d'éducation ainsi que les initiatives politiques.

"Le soutien à la définition de travail de l'antisémitisme de l'IHRA transcende le spectre politique et idéologique et unit des entités et des individus d'un large éventail d'origines religieuses, nationales et culturelles", a déclaré Sacha Roytman Dratwa, PDG du Combat Antisemitism Movement (CAM).

"Le cap du millier d'entités ayant adhéré à cette définition, mentionné dans un rapport compilé par le Mouvement de lutte contre l'antisémitisme, est un indicateur révélateur de l'impact et de l'influence considérables de celle-ci. Si l'augmentation des incidents antisémites est alarmante, le raz-de-marée de soutien mondial au peuple juif est indéniable et grandement encourageant", a-t-il dit.

"Cet important phénomène d'adoption, qui a pris de l'ampleur ces dernières années, désigne la définition de l'IHRA comme un outil majeur dans la lutte contemporaine contre l'antisémitisme", a ajouté le professeur Dina Porat, membre du conseil consultatif du CAM. "Son adoption par une foule d'entités variées reflète la volonté de se dresser contre le mal ancien qu'est l'antisémitisme et ses nouvelles expressions."

En décembre, le CAM a organisé un "Sommet des maires contre l'antisémitisme" à Athènes, en Grèce, portant sur les moyens les plus efficaces de faire face au fanatisme et à la violence antisémites. Le Forum a rassemblé plus de 50 élus du monde entier, dont le maire de New York, Eric Adams.