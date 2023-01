L'Iran a "tué l'occasion" de relancer l'accord nucléaire, estime Antony Blinken

"Il y avait une opportunité sur la table que l'Iran a rejetée et qui avait été approuvée par tous ceux qui étaient impliqués" (A. Blinken)

Les Iraniens ont "tué l'opportunité" de relancer l'accord nucléaire il y a plusieurs mois, a déclaré mardi le secrétaire d'État américain Antony Blinken. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, Antony Blinken a indiqué que Téhéran avait rejeté la proposition d'accord offerte par les puissances mondiales en août dernier.

"En ce qui concerne le Joint Comprehensive Plan of Action (Plan d'action global conjoint - JCPOA), les Iraniens ont tué l'opportunité de revenir rapidement à cet accord il y a de nombreux mois. Il y avait une opportunité sur la table qu'ils ont rejetée et qui avait été approuvée par tous ceux qui étaient impliqués : les Européens, les États-Unis et même la Russie et la Chine à l'époque", a souligné Antony Blinken, en faisant référence à l'accord nucléaire de 2015 par son nom officiel.

Il a également réaffirmé que le JCPOA n'était pas à l'ordre du jour de Washington en tant que "question pratique depuis de nombreux mois maintenant" : "Ce n'est pas notre priorité. Nous nous concentrons sur ce qui se passe en Iran. Nous nous concentrons sur ce que fait l'Iran en termes de fourniture d'armes à la Russie qui seront utilisées contre des innocents et contre l'ensemble du réseau énergétique ukrainien", a-t-il insisté.

Antony Blinken a également noté "l'affirmation croissante de la Chine sur la scène mondiale", affirmant qu'elle "pose un défi systématique à nombre de nos valeurs et intérêts." Ses déclarations ont précédé la rencontre de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, mercredi à Zurich. Il s'agit de sa première rencontre en tête-à-tête avec un haut responsable chinois.

SEBASTIEN BOZON / AFP La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen et le vice-premier ministre chinois, Liu He, avant leur rencontre à Zurich, en Suisse, le 18 janvier 2023

"Dans un contexte de perspectives économiques mondiales compliquées, il est urgent que les deux plus grandes économies du monde communiquent étroitement sur la macroéconomie et les conditions financières mondiales", a déclaré Mme Yellen au début de la réunion. Un responsable américain a confirmé mardi que Blinken se rendra à Pékin au début du mois de février. Il sera le premier secrétaire d'État américain à se rendre en Chine depuis octobre 2018.