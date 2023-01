Le groupe de Bernard Arnault culmine à la 14ème place des entreprises les plus valorisées au monde

Selon le classement Forbes, le fondateur du groupe LVMH, Bernard Arnault, est l'homme le plus riche du monde avec 214 milliards de dollars, soit 40 % de plus que la fortune du patron de twitter Elon Musk. Il représente à lui tout seul l'équivalent des deux fortunes réunies des milliardaires Warren Buffett et Bill Gates.

Le capital d'Arnault a même dépassé celui de Tesla en franchissant la barre des 400 milliards d'euros. Le groupe de Bernard Arnault culmine à la 14ème place des entreprises les plus valorisées au monde, et est numéro 1 en Europe, devant Nestlé.

Le 13 janvier 1989, Bernard Arnault avait élu président du directoire de LVMH à l'unanimité. La structure financière du groupe LVMH fait de lui un manager actionnaire et il dirige opérationnellement le groupe tout en étant son actionnaire de contrôle. Il mène alors un plan de développement qui permet à LVMH de devenir le premier groupe de luxe au monde. En onze ans, la valeur du groupe est multipliée par quinze, tandis que le chiffre d'affaires et le bénéfice progressent de +500 %.

ERIC PIERMONT / AFP Bernard Arnault et sa fille Delphine, 47 ans, qui s'apprête à prendre la tête de Dior

Bernard Arnault, aujourd'hui 73 ans, prépare minutieusement sa succession. Pour assurer dans le temps la mainmise de la famille sur LVMH, la discrète holding familiale Agache, qui contrôle le groupe de luxe notamment via la société Christian Dior, va se transformer en une société en commandite par actions dont le capital sera détenu à parité par les cinq enfants du grand patron.

Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton, s'apprête à prendre la tête de la Maison Dior. Son frère Antoine porte les casquettes de directeur général de Berluti et de président de Loro Piana, tout en endossant le rôle de responsable de l’image et de l’environnement du géant du luxe. Alexandre est directeur exécutif produits et communication du joaillier Tiffany. Frédéric est PDG de la marque horlogère suisse Tag Heuer, tandis que le cinquième et dernier fils, Jean, a fait son entrée dans la galaxie l’an dernier comme directeur du marketing et du développement des montres pour Louis Vuitton.