L'Italie et la Tunisie s'engagent à lutter contre l'immigration clandestine

Les solutions doivent impliquer la Libye, ont affirmé les responsables

L'Italie et la Tunisie se sont engagées à travailler ensemble pour lutter contre l'immigration clandestine, ce qui devrait inclure une aide à la Libye, principal point de départ des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Cet engagement a été pris lors d'une réunion à Tunis mercredi entre Antonio Tajani et Matteo Piantedosi, les ministres italiens des Affaires étrangères et de l'Intérieur respectivement, avec leurs homologues Othman Jerandi et Taoufik Charfeddine, et le président tunisien Kais Saied.

Selon M. Tajani, M. Saied a convenu que "l'immigration n'est pas seulement une question de sécurité mais nécessite une réponse globale de la part des gouvernements." "Pour résoudre le problème, nous devons intervenir à la racine, avec des actions politiques sur la pauvreté, le terrorisme et le changement climatique", a déclaré Tajani lors d'une conférence de presse en ligne.

Une source du ministère italien de l'Intérieur a déclaré plus tard au média Arab News que Tajani et Piantedosi ont confirmé à leurs homologues tunisiens que l'Italie "veut jouer un rôle de premier plan dans cette stratégie afin que le 'fléau de l'immigration', comme l'a appelé le président Saied lors de la réunion, puisse être vaincu."

(Ministère des Affaires étrangères de l'Italie) Le président tunisien Kais Saied rencontre le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani.

"Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons atteindre les objectifs. Comme la Tunisie s'engage à faire de son mieux pour résoudre tout problème, nous ferons de notre mieux parce que cette collaboration à tous les niveaux peut être renforcée et peut contribuer à la solution du problème de l'immigration à court, moyen et long terme", a ajouté Tajani.

Selon les chiffres publiés mercredi par la Garde côtière italienne lors d'une audition à la Chambre des députés, en 2022, un total de 32 000 migrants ont atteint l'Italie depuis la Tunisie, soit plus de 60 % par rapport à 2021. L'année dernière, la Tunisie a été le deuxième port de départ, après la Libye, pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord. Ce sont près de 105 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes en traversant le canal de Sicile en 2022.

Tajani a ajouté que la stabilité de la Libye était à l'ordre du jour de la réunion. "C'est une question très importante pour nous, et nous travaillerons toujours ensemble avec la Tunisie pour la sécurité des frontières, pour résoudre le problème de l'immigration, également à travers des accords politiques afin de réduire les flux migratoires de la Libye vers la Tunisie."

"Même sur la Libye, l'Italie et la Tunisie sont en harmonie. Nous allons travailler ensemble, en améliorant et en faisant encore plus d'efforts pour résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés", a-t-il affirmé. Par ailleurs, Tajani a confirmé l'engagement de l'Italie à continuer à augmenter les investissements en Tunisie. Un forum d'affaires sera organisé à ce sujet dans les prochains mois.

Une coopération bilatérale accrue dans le domaine de l'énergie, qui a bénéficié du lancement récent de l'infrastructure stratégique ELMED - un projet d'interconnexion électrique maritime entre les deux rives de la Méditerranée - a également été évoquée.