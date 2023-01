L'Iran met en garde l'UE contre l'inscription des Gardiens de la Révolution sur sa liste des entités terroristes

Selon le chef de la diplomatie iranienne, une telle mesure reviendrait pour Bruxelles à "se tirer une balle dans le pied"

L'Iran a averti jeudi que l'Union européenne se "tirerait une balle dans le pied" en inscrivant le Corps des Gardiens de la Révolution sur sa liste des organisations terroristes, au cours d'un échange téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et du chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell.

"Nous avons dit à de nombreuses reprises que le Corps des Gardiens de la Révolution est une institution officielle et souveraine qui joue un rôle vital pour assurer la sécurité nationale de l'Iran et de la région, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Les mesures prises par le Parlement européen pour inscrire l'organisation sur la liste des organisations terroristes sont en quelque sorte un tir dans le pied de l'Europe elle-même", a déclaré le ministre iranien. De ce fait, "la décision du Parlement européen d'accuser cette organisation sécuritaire d'être terroriste équivaut à se tirer une balle dans le pied pour l'Europe", selon lui.

Les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont invité mercredi l'Union européenne (UE) et ses États membres à "inscrire les Gardiens de la révolution islamique sur la liste de l'Union en matière de terrorisme", lui reprochant la répression des manifestants nationaux et la fourniture de drones aux militaires russes engagés en Ukraine. Ils devraient réaffirmer jeudi cette demande dans le vote d'un rapport non législatif consacré uniquement à la réponse européenne aux manifestations et exécutions en Iran.

"M. Abdollahian a invité le Parlement européen à réfléchir aux conséquences négatives de cette attitude émotionnelle et à se concentrer sur des relations diplomatiques constructives", souligne le communiqué, en menaçant d'une "réponse réciproque" de la part de Téhéran.

Lundi, environ 12.000 personnes, venues de toute l'Europe, ont manifesté à Strasbourg pour réclamer l'inscription des Gardiens de la Révolution sur la liste noire, comme l'ont déjà fait les États-Unis en 2019.