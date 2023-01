Les Émirats arabes unis vont développer d'importants projets d'énergie solaire en Éthiopie et en Zambie

L'Éthiopie désire accroître et diversifier sa capacité énergétique alors que la Zambie a rationné l'approvisionnement en électricité

La société d'énergie renouvelable des Émirats arabes unis Masdar a signé, cette semaine, des accords avec l'Éthiopie et la Zambie pour développer des méga-projets solaires dans les pays d'Afrique orientale et australe. En Éthiopie, le projet aurait une capacité de 500 mégawatts (MW), ce qui pourrait lui permettre d'accroître et de diversifier considérablement sa capacité énergétique - un élément clé de la campagne d'industrialisation du Premier ministre Abiy Ahmed.

ABDULLAH AL-NEYADI / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFP Le président émirati Cheikh Mohamed ben Zayed Al-Nahyan reçoit le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au palais al-Shati à Abu Dhabi, le 17 janvier 2023

Actuellement, l'Éthiopie dispose d'une capacité totale de production d'énergie installée de moins de 5 000 MW, dont 91 % proviennent de l'énergie hydroélectrique, selon Reuters. "Je suis heureux de voir la signature d'un accord de développement conjoint entre le gouvernement éthiopien et Masdar pour développer deux centrales solaires photovoltaïques", a tweeté Abiy Ahmed mercredi.

Il a ajouté que les objectifs mondiaux d'émissions nettes nulles étaient une occasion pour l'Éthiopie "d'exploiter ses ressources renouvelables et de garantir l'accès à une énergie abondante, propre et abordable." L'année dernière, l'Ethiopie a commencé à produire de l'électricité à partir de son barrage géant, le Grand Ethiopian Renaissance Dam, une centrale hydroélectrique de plusieurs milliards de dollars sur le Nil.

Dawood SALIM (AFP/File) Le président zambien Hakainde Hichilema

En Zambie, la compagnie d'électricité publique Zesco et Masdar ont signé un accord d'une valeur de 2 milliards de dollars qui les verra former une coentreprise pour faciliter les investissements dans les énergies renouvelables du pays africain. "Une fois achevés, ces projets permettront de produire 2 000 mégawatts d'électricité supplémentaires dans le pays au cours des prochaines années", a déclaré mardi le président zambien Hakainde Hichilema.

La Zambie a rationné son électricité à la suite d'une forte baisse des niveaux d'eau dans le lac Kariba, menaçant la production d'hydroélectricité qui contribue à plus de 75 % de la production d'électricité du pays.