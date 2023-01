"Ouais, et ces gens-là dirigent le monde ? Ils sont tellement impressionnants !"

Le week-end dernier, Tucker Carlson, animateur de la chaîne américaine Fox News, a publié sur Twitter un extrait de son talk-show politique du soir, dans lequel il se moque de la chanteuse israélienne Noa qui s'est produite au sommet Davos. Fidèle à son goût pour le scandale, le présentateur star conservateur a fait référence aux "maîtres-lézards", reprenant la théorie complotiste selon laquelle notre planète est secrètement gouvernée par des "métamorphes reptiliens", autrement dit les juifs, théorie popularisée par l'antisémite et négationniste David Icke. Elle est souvent invoquée, en plaisantant ou non, pour commenter le Forum économique mondial annuel de Davos, souvent décrit comme le lieu de rassemblement d'une cabale secrète qui dirige le monde.

La vidéo reprise par Tucker Carlson provient d'un panel d'une table ronde du sommet, où l'invitée musicale, Achinoam Nini, connue internationalement sous le nom de Noa, s'est produite, accompagnée à la guitare par son collaborateur de longue date, Gil Dor. Dans ce numéro excentrique, la chanteuse israélienne chante dans un style qui suscite des comparaisons avec les roulades d'opéra et les vocalises d'oiseaux. La chanson est devenue virale sur Twitter avant même le tweet de Carlson, attirant les moqueries. À la fin du clip, Carlson se moque de la voix et des gestes de Noa avant d'éclater de rire et de s’exclamer : "Ouais, et ces gens-là dirigent le monde ? Ils sont tellement impressionnants !"

Carlson est connu pour flirter avec la rhétorique conspirationniste, notamment en mettant en doute à plusieurs reprises l'efficacité des vaccins Covid. En plus d'être l'une des artistes israéliennes les plus populaires au niveau international, Noa est une militante de gauche et fervente critique des politiques israéliennes.