L'Allemagne et la France hésitent à désigner les Gardiens de la révolution "organisation terroriste"

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discutent ce lundi de l’inscription du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dans la liste européenne des organisations terroristes, en raison de son rôle dans la répression des manifestations populaires en Iran. La semaine dernière, le Parlement européen a adopté à la majorité absolue un appel au Conseil de l'Union européenne pour ajouter les le puissant groupe paramilitaire iranien à la liste des organisations terroristes.

Cependant, l'Allemagne et la France hésitent à approuver cette mesure de peur qu'elle n'aboutisse à l'enterrement définitif des efforts de relance de l'accord nucléaire, et n'amène l'Iran à annoncer officiellement son retrait de celui-ci. Les négociations sur l’accord ont été gelées par les Occidentaux en raison de l'aide militaire de l'Iran à la Russie, et de la répression brutale des manifestations populaires contre le régime.

Le journal Israel Hayom rapporte que des sources à Berlin et Paris justifient ces réserves par des "difficultés techniques et procédurales", qui cachent en réalité les craintes franco-allemandes d'une escalade du conflit avec l'Iran.

ATTA KENARE / AFP Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, a menacé ce week-end l'Union européenne du retrait de son pays de l'accord international sur la non-prolifération des armes nucléaires si les CGRI étaient inscrit comme organisation terroriste. D’autres responsables iraniens ont affirmé ces derniers jours qu’une telle décision constituerait une déclaration de guerre, et conduirait l'Iran à considérer les forces militaires européennes stationnées dans la région du golfe Persique et arabique comme des forces hostiles.