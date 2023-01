La Russie va exiger d'effectuer une réservation pour traverser la frontière en voiture

"Le passage des véhicules (...) en vue de franchir la frontière de la Fédération de Russie s'effectue à une date et une heure réservées"

Les amendements prévus à la loi russe sur les transports rendront obligatoire la réservation d'une date et d'un lieu pour tout passage prévu de la frontière en voiture, a rapporté l'agence de presse TASS, évoquant la possibilité de nouvelles restrictions sur les voyages. "Le passage des véhicules (...) en vue de franchir la frontière de la Fédération de Russie s'effectue à une date et une heure réservées, conformément à la procédure établie par le gouvernement", a indiqué l'agence plus tard dans la journée de lundi, citant un projet d'amendement qui, selon elle, devrait entrer en vigueur le 1er mars.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, de nombreux citoyens et résidents russes ont fui le pays, leur nombre augmentant considérablement après que le gouvernement a déclaré la mobilisation de quelque 300 000 personnes pour l'armée en septembre. Bien qu'aucun chiffre précis ne soit disponible, le nombre de Russes ayant quitté le pays pourrait s'élever à des centaines de milliers, selon les rapports des médias et les chiffres publiés par les pays voisins.

Les amendements à la loi sur le passage des frontières ont été préparés par la commission des transports et du développement des infrastructures de la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe, rapporte TASS. Il n'a pas été précisé quand les lectures requises des projets d'amendements auraient lieu.