Le ministère de l'Europe et des AE remet des biens aux familles juives de déportés

Depuis 2016, les archives Arolsen ont rendu 680 objets à leurs ayants-droits

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français (MEAE) a eu l'occasion de remettre des effets personnels et des souvenirs volés à quatre familles juives victimes des nazis. La cérémonie a été présidée par Laurence Boone, secrétaire d’État chargée de l’Europe du côté français, et Anna Lührmann, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères du côté allemand, un geste fort de l’amitié franco-allemande qui dépasse les rivalités historiques.

Ces objets se trouvaient au MEAE, en attendant de trouver des membres de la famille de leurs propriétaires. Ils ont pu être identifiés grâce au travail des bénévoles d’Arolsen, centre international d’archives des victimes et survivants de la persécution nazie, basé en Allemagne. En Allemagne, la ville de Bad Arolsen abrite la plus grande collection d'archives au monde documentant les victimes et les survivants du régime nazi.

Le 27 janvier prochain marque la Journée internationale de commémoration de la Shoah.