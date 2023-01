Commémoration de la Shoah dans les pays arabes lors d’un événement en ligne unique

"Nous assistons à une réelle volonté de la part des pays des accords d’Abraham de se pencher sur le sujet de la Shoah"

A l’occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah le 27 janvier, l'ONG Israel-Is, en partenariat avec l'association marocaine Mimouna, organise ce jeudi, pour la première fois, un événement autour de l’enseignement de la Shoah dans les pays signataires des accords d’Abraham et dans les pays d’Afrique du Nord, qui réunira sur zoom des responsables gouvernementaux, des représentants de Yad Vashem ainsi que des jeunes leaders du monde entier. Une occasion unique et historique de découvrir la manière dont le sujet est perçu dans les pays qui n'ont pas eu accès à l'enseignement de l'Holocauste jusqu'à récemment, tout en rendant hommage aux victimes de la barbarie nazie.

"L'Holocauste est un événement sans précédent par sa douleur, sa signification et son importance cruciale pour le peuple juif et l'État d'Israël. En même temps, c'est aussi un événement d'importance universelle qui doit continuer à donner à l'humanité une leçon sur la folie à laquelle peuvent conduire la haine et les préjugés", a déclaré Eyal Biram, PDG d'Israel-Is.

Un débat avec des représentants des pays des accords d'Abraham et d'Afrique du Nord, pionniers de la commémoration et de l'enseignement de l'Holocauste pour les pays arabes, ouvrira la soirée, en présence de quatre orateurs d’organisations qui partageront leurs expériences concernant l'enseignement de la Shoah dans leurs pays. Dans un second temps, des sessions en petits groupes seront mises en place pour faciliter des discussions conjointes et approfondies entre jeunes leaders d'Israël, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sur l'Holocauste. Cette cérémonie exceptionnelle s'inscrit dans le cadre du programme phare nommé "Les leaders de demain", fondé il y a deux ans par Israel-Is, qui a réuni près de 2 000 jeunes leaders des pays des accords d'Abraham et qui vise à redorer le statut d'Israël dans la région par le biais d'échanges variés.

"Notre objectif est de raconter une histoire que peu de gens connaissent dans ces pays-là, il s’agit d’éduquer et de transmettre les atrocités de la Shoah aux futures générations tout en appelant à l’action. Depuis deux ans, nous rencontrons énormément de gens et d’organisations qui agissent dans cette voie et pour nous, c’est l’occasion de mettre l’accent sur ces organismes qui ont un pouvoir d’influence énorme notamment à travers la culture, les arts ou encore les musées dans ces pays arabes", explique Yishai Ben Zion, responsable du projet "Les leaders de demain" et organisateur de l’événement, à i24NEWS. Il rappelle qu'en 2021, la première exposition commémorative de la Shoah de la région avait notamment ouvert ses portes à Dubaï.

Israel-Is Evénement commémoratif de la Shoah sur Zoom, le 26.01.23

"Jeudi, lors de cet évènement exceptionnel, une quarantaine de représentants d’Israël, du Soudan, des Emirats, de Bahreïn, du Maroc, du Congo et d’autres pays seront présents pour encourager et construire la tolérance et la coexistence réelle entre les pays. C’est un moment inédit car des histoires très personnelles seront livrées et une telle réunion, de pays si différents, n'avait jamais été organisée auparavant. Nous assistons à une réelle volonté de la part des pays des accords d’Abraham de se pencher sur le sujet de la Shoah, nous l’avons constaté notamment l’an dernier avec la grande participation d’Arabes à la marche des vivants à Auschwitz, mais aussi avec la première commémoration de l’Holocauste aux Emirats. Ils établissent peu à peu le lien avec les Juifs et la Shoah, c’est à la fois fascinant et émouvant de s’apercevoir que ce sujet les touche. Nous sommes fiers de travailler avec eux et c’est une grande chance de pouvoir avoir un impact réel sur la préservation et la transmission de la mémoire des victimes du nazisme", ajoute-t-il.

Créée en 2017, Israel-Is réunit des Israéliens et des jeunes du monde entier, pour redorer l’image de l’Etat hébreu à travers des conversations significatives axées sur les valeurs partagées et la diversité, loin des considérations politiques, grâce au dialogue à travers les peuples. "Nos quatre programmes ont tous pour but de créer de vraies connexions entre des jeunes dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord tout en éliminant les barrières sociales, mais aussi de partager et d'entendre des histoires authentiques et surtout d'engager une conversation positive sur la société israélienne dans le monde", explique Matan Dansker, directeur de la stratégie chez Israel-Is, à i24NEWS.

Israel-Is Visite de jeunes leaders des Emirats Arabes Unis, de Bahreïn et du Maroc à Yad Vashem en Israël

"Nous croyons fermement à la promotion de l'éducation sur l'Holocauste et le génocide au niveau national, mais surtout au niveau régional, afin de stimuler la pensée critique, et la conscience sociale de l'histoire du peuple juif et des peuples du monde en général", assure à son tour Al Mahdi Boudra, président de l'association Mimona, créée par de jeunes musulmans pour promouvoir et préserver l'héritage judéo-marocain.

Israel-Is et Mimouna ont monté ensemble un programme au sein duquel 25 jeunes du Maroc et 25 jeunes d'Israël travaillent déjà ensemble pour développer des initiatives communes, pour le bien des deux peuples via des réunions hebdomadaires sur zoom et des déplacements de délégations dans les deux pays.

Après la création du premier et unique musée de l'Holocauste dans le monde arabe à Dubaï, l'ambassade des Émirats arabes unis aux États-Unis a annoncé ce mois-ci que la Shoah serait désormais enseignée dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Le contenu sera développé en collaboration avec le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem. Un pas très encourageant qui devrait renforcer le lien, désormais indéfectible entre les pays signataires des accords d’Abraham et Israël, via les populations et non plus uniquement à travers leurs dirigeants.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS