Les médias suédois suggèrent que Moscou est à l'origine de la manifestation visant à saboter la candidature de la Suède à l'OTAN

Le journaliste suédois Chang Frick, affilié à la chaîne de propagande russe RT, a payé le militant d'extrême droite suédo-danois Rasmus Paludan pour qu’il brûle publiquement le Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, la capitale suédoise. La manifestation qui a eu lieu samedi a provoqué une réaction violente en Turquie et conduit le président Recep Tayyip Erdogan à déclarer que la Suède ne devait pas s'attendre à ce qu'Ankara soutienne sa candidature à l'OTAN.

Les médias suédois suggèrent que Moscou est à l'origine de l'incendie du Coran, et qu'ils se sont servis de Chang Frick, ancien pigiste pour RT et sa filiale Ruptly. Le timing de l’incident est particulièrement significatif puisqu'il est survenu peu avant la visite du ministre suédois de la Défense, Pal Jonsson, en Turquie, annulée après l'annonce de la manifestation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait précédemment déclaré que si la Suède et la Finlande rejoignaient l'OTAN, cela pourrait avoir des "implications négatives" pour la paix en Europe. Les deux pays nordiques ont demandé leur adhésion à l'alliance dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ont négocié avec Ankara pendant des mois pour obtenir son approbation.

Les médias suédois ont appris que si Rasmus Paludan s'est rendu à Stockholm spécifiquement pour la manifestation, les frais de demande d'autorisation de manifestation ont été payés par Chang Frick. Paludan a confirmé aux médias que l'idée de brûler le Coran lui avait été proposée par Frick. Ce dernier a également garanti que tout dommage que Paludan pourrait subir à la suite de cette manifestation serait couvert.

Frick, connu pour ses positions pro-russes, est propriétaire du site d'information Nyheter idag et présentateur sur la chaîne SD Riks, qui est financée par le parti des Démocrates suédois. Henrik Vinge, chef adjoint du parti, a déclaré aux médias locaux que les Démocrates de Suède n'étaient pas impliqués dans les actions de Paludan.

Frick, qui nie avoir des liens avec RT depuis 2014, a confirmé avoir payé Paludan mais a affirmé qu'il ne pensait pas que la manifestation avait mis en péril la candidature de la Suède à l'OTAN. "Si, en payant 320 couronnes de frais administratifs à la police, j'ai saboté la candidature, c'est qu'elle était probablement sur un terrain très instable dès le départ", a-t-il déclaré aux médias suédois, ajoutant qu'il l'avait fait "pour soutenir la liberté d'expression" en visant la Turquie. "Dans ce cas particulier, je soutiens ce genre d'activité lorsqu'il s'agit de la Turquie et d'Erdogan", a-t-il déclaré. Selon les dernières informations, Frick aurait également payé le billet d'avion de Paludan pour la Suède,ce ques Paludan et Frick nient en bloc.