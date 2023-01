Akko, meilleure ville touristique d'Israël selon Booking.com

C'est la 11e année que Booking.com décerne ses Traveller Review Awards

Le géant mondial du tourisme Booking.com a annoncé mercredi les lauréats de ses Traveler Review Awards annuels, qui ont vu les villes israéliennes classées en fonction de l'hébergement pour les touristes. Selon l'une des plus grandes agences de voyage en ligne du monde, la ville d'Akko, dans le nord du pays, a obtenu la première place, détrônant Rosh Pina, qui a occupé la première place pendant deux années consécutives, et qui est arrivée 2e.

Caroline Haïat/i24NEWS Rosh Pina, Israël

La communauté israélienne de Had Ness, dans les hauteurs du Golan, a gagné deux places pour s'emparer de la troisième position. Les villes d'Arad et de Mitzpe Ramon, dans le sud du pays, complètent le top 5. La sixième place est occupée par Zikhron Ya'akov, suivie de Nazareth, Majdal Shams, Eilat et Haïfa, qui clôturent le top 10.

C'est la 11e année que Booking.com décerne ses Traveller Review Awards, sur la base d'un ensemble de plus de 240 millions d'avis vérifiés de voyageurs. Le Traveler Review Award 2023 comprend 1 364 415 partenaires d'hébergement dans le monde entier, dont 3 009 hébergements en Israël. Il y a également 230 fournisseurs de location de voitures et 58 entreprises offrant des services de taxi.

À l'échelle mondiale, l'Italie est une fois de plus en tête, avec un total de 170 638 récompenses, suivie de l'Espagne (108 217), de la France (103 365), de l'Allemagne (76 479), de la Croatie (64 206), de la Pologne (60 721), du Royaume-Uni (60 697), de la Grèce (54 473), du Brésil (53 658) et des États-Unis (46 839).