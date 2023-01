Les pays du monde sont de plus en plus en engagés dans la lutte contre l'antisémitisme (rapport)

L'enseignement de la Shoah s'étend désormais à des pays qui n'y consacraient auparavant que peu ou pas de place

Le rapport annuel de l'Université de Tel-Aviv sur la lutte institutionnelle contre l'antisémitisme à travers le monde est encourageant. Il souligne par exemple que l'enseignement de la Shoah s'étend désormais à des pays qui n'y consacraient auparavant que peu ou pas de place.

Le rapport publié ce mercredi souligne notamment le cas de Chypre, présenté comme un pays exemplaire : bien qu'aucun incident antisémite n'y ait été enregistré ces dernières années, son gouvernement consacre des efforts considérables à enseigner l'histoire de l'Holocauste et à inculquer ses leçons au sein des écoles, des forces de l'ordre et même des clubs sportifs. Tout en cherchant à être proactive dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, Chypre considère également que l'étude de l'histoire de la Shoah est essentielle pour une société qui cherche à renforcer la démocratie et les valeurs libérales.

Le rapport met par ailleurs en lumière le sentiment croissant d'identification de certains pays africains à l'histoire juive et aux leçons de l'Holocauste, en raison notamment du parallèle établi entre les tragédies du peuple juif et les crimes commis sur le continent. Ce sentiment s'exprime, en partie, au Musée national rwandais, qui traite de la commémoration du génocide de la minorité Tutsi qui a eu lieu dans le pays quatre décennies après l'Holocauste, pendant que le monde est resté silencieux.

AP Photo/Markus Schreiber Illustration - Manifestation contre l'antisémitisme à Berlin en Allemagne

Selon le document publié, une tendance encourageante à reconnaître l'histoire de l'antisémitisme et des crimes nazis a en outre émergé dans le monde arabe. Par exemple, en janvier 2022, l'Égypte a participé à la Réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté une résolution condamnant la négation de l'Holocauste. L'ambassadeur égyptien à l'ONU a alors déclaré qu'il y avait un consensus arabe concernant cette décision.

Cette tendance positive, qui constitue un tournant significatif dans le discours arabe sur l'histoire juive, s'est accompagnée d'une série de nouvelles initiatives, notamment littéraires, pour la reconnaissance et la préservation du patrimoine juif dans les pays arabes, entre autres en Arabie Saoudite, en Égypte et au Maroc.

Des évolutions positives importantes ont également été constatées dans les anciens pays communistes. En décembre 2021, l'Institut national de recherche sur l'Holocauste Elie Wiesel en Roumanie a lancé le projet "Histoires de l'Holocauste - Histoire locale". Son objectif : approfondir les connaissances des citoyens roumains sur l'histoire de leurs communautés du point de vue des Juifs et Tsiganes qui ont été persécutés en Roumanie pendant la Shoah. Dans le cadre du projet, organisé en 2022, des expositions de rue ont eu lieu décrivant les vies des Juifs et des Tsiganes et leurs souffrances pendant cette période sombre. Le rapport souligne aussi qu'en novembre dernier, le ministère bulgare des Affaires étrangères a organisé une conférence internationale pour combattre l'antisémitisme et préserver le patrimoine juif.

Des progrès significatifs dans la commémoration de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme ont également été enregistrés en Ukraine. En février 2022, environ une semaine avant l'invasion russe, le Parlement ukrainien a approuvé l'instauration d'une peine sévère pour les crimes de haine antisémites : 5 à 8 ans de prison pour violence antisémite et une amende élevée en cas d'incitation contre les Juifs.

Le document fait état d'une longue série d'initiatives prises au cours de l'année écoulée dans le monde occidental pour préserver l'héritage juif, enseigner les leçons de la Shoah et lutter contre l'antisémitisme. Ces initiatives indiquent une prise de conscience croissante en Occident des dangers posés par la propagande antisémite sur Internet, et une reconnaissance croissante de l'importance de l'enseignement de l'Holocauste et de ses enseignements auprès des jeunes.

AP Photo/Andrew Harnik Deborah E. Lipstadt, envoyée de la Maison Blanche contre l'antisémitisme

Parmi les initiatives qui se démarquent : en octobre 2022, le Conseil européen a marqué la première année de son plan d'action global "Stratégie de l'Union européenne pour combattre l'antisémitisme et favoriser la vie juive 2021-2030". En janvier 2022, un rapport annuel a été présenté pour la première fois au Parlement autrichien détaillant les actions menées pour promouvoir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre tous les types d'antisémitisme. communautaire, l'adoption de la définition de l'IHRA par la meilleure ligue de football (Bundesliga), l'organisation de séminaires dédiés aux policiers et une initiative pour une déclaration contre l'antisémitisme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Les États-Unis ont également pris des initiatives sans précédent. En mars 2022, le Sénat américain a nommé pour la première fois une ambassadrice spéciale pour surveiller et combattre l'antisémitisme, l'historienne Deborah Lipstadt. Le même mois, le président Biden a signé un plan de financement fédéral pour 2022 d'un montant de deux millions de dollars pour mettre en œuvre la loi "Plus jamais ça". L'allocation sera utilisée, entre autres, pour la formation des enseignants au nom du US Holocaust Memorial Museum, et pour une activité spéciale de surveillance et de lutte contre l'antisémitisme dans le monde.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hokul, a signé un ensemble de trois lois visant à garantir que les écoles de l'État inculqueront des connaissances importantes sur l'Holocauste, que les musées restitueront les œuvres d'art volées aux Juifs par le régime nazi et que les survivants de la Shoah recevront l'intégralité des compensations qui leur sont dues par l'Allemagne. Plusieurs des États de l'alliance, dont New York, l'Iowa, le Nouveau-Mexique et l'Arizona, ont adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA.

Frederick FLORIN (POOL/AFP) Le président Macron porte la kippa pour sa visite au cimetière juif profané de Quatzenheim le 19 février 2019

En avril, une loi fédérale a été promulguée au Canada qui prévoit des peines pour les personnes reconnues coupables d'avoir nié, justifié ou minimisé l'Holocauste, et alloue 70 millions de dollars pour financer les initiatives des communautés juives. La ville de Toronto a lancé une campagne dédiée pour sensibiliser à l'antisémitisme. La campagne vise à inciter les habitants de la ville à se renseigner sur la communauté juive et l'antisémitisme, et s'ils sont témoins d'incidents de haine et de racisme, à faire entendre leur voix, à soutenir les victimes et à signaler les faits aux autorités compétentes. Les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA.

En juillet, l'Organisation des États américains (en collaboration avec l'American Jewish Committee, AJC) a publié le "Guide d'utilisation pratique de la définition de l'IHRA de l'antisémitisme" en espagnol, tandis que le Guatemala et la Colombie ont adopté la définition de l'IHRA de l'antisémitisme.

Quelques initiatives positives ont également été enregistrées en Australie. La Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et l'Australie-Méridionale ont adopté la définition de l'IHRA de l'antisémitisme. À Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud, des lois ont été promulguées interdisant l'affichage de symboles nazis en public, y compris les croix gammées, et imposent une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison et/ou une lourde amende financière aux contrevenants. Le Queensland et la Tasmanie ont également promulgué des lois contre l'affichage de symboles nazis.

Le rapport examine en détail le cas d'école de la transformation qu'a connue l'équipe de football allemande Borussia Dortmund. Alors que le club était un vivier de supporters néo-nazis, ces dernières années, la direction de l'équipe a entrepris de militer activement contre les manifestations d'antisémitisme, en organisant par exemple des visites de jeunes supporters dans des camps d'extermination en coopération avec Yad Vashem.