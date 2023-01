"L'homosexualité est un péché mais pas un crime" (Pape François)

"Nous sommes tous des enfants de Dieu et Il nous aime tels que nous sommes"

Le pape François a fustigé les lois qui criminalisent l'homosexualité comme étant "injustes", en affirmant que Dieu aime tous ses enfants tels qu'ils sont et a appelé les évêques catholiques qui soutiennent les lois à accueillir les personnes LGBTQ dans l'église.

"Être homosexuel n'est pas un crime mais un pêché", a déclaré François lors d'une interview mardi avec l'Associated Press.

François a reconnu que les évêques catholiques de certaines parties du monde soutiennent les lois qui criminalisent l'homosexualité ou discriminent la communauté LGBTQ. Mais il a attribué ces attitudes à des contextes culturels, et a déclaré que les évêques en particulier doivent suivre un processus de changement pour reconnaître la dignité de chacun. "Ces évêques doivent avoir un processus de conversion", a-t-il dit, ajoutant qu'ils devraient appliquer "la tendresse comme Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous."

AP Photo/Andrew Medichini

67 pays ou juridictions dans le monde criminalisent l'activité sexuelle consensuelle entre personnes de même sexe, dont 11 peuvent imposer ou imposent la peine de mort, selon le Human Dignity Trust, qui œuvre à l'abolition de telles lois. Selon les experts, même lorsque ces lois ne sont pas appliquées, elles contribuent au harcèlement, à la stigmatisation et à la violence à l'encontre des personnes LGBTQ.

Les Nations unies ont appelé à plusieurs reprises à mettre fin aux lois qui criminalisent l'homosexualité, affirmant qu'elles violent les droits à la vie privée et à la liberté de ne pas être discriminé et qu'elles constituent une violation des obligations des pays en vertu du droit international de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Déclarant ces lois "injustes", François a déclaré que l'Église catholique peut et doit œuvrer pour y mettre fin. "Elle doit le faire. Elle doit le faire", a-t-il insisté.

"Nous sommes tous enfants de Dieu, et Il nous aime tels que nous sommes", a-t-il souligné.

De telles lois sont courantes en Afrique et au Moyen-Orient et datent de l'époque coloniale britannique ou s'inspirent de la loi islamique. Certains évêques catholiques les ont fermement défendues comme étant conformes à l'enseignement du Vatican qui considère l'activité homosexuelle comme "intrinsèquement désordonnée", tandis que d'autres ont demandé leur annulation comme une violation de la dignité humaine fondamentale.