Les États-Unis ont demandé à Israël de vieux missiles anti-aériens pour les livrer à l'Ukraine

Le Pentagone s'est tourné vers le ministère de la Défense pour demander des vieux missiles inutilisés par Israël pour les transférer à Kiev

L'administration Biden a demandé à Israël d'anciens missiles anti-aériens du modèle "Hawk" qui ont été mis hors service et qui se trouvent dans des entrepôts de Tsahal, afin de les transférer à l'Ukraine dans le but de renforcer leurs défenses contre les attaques de l'armée de l'air russe, ont déclaré mercredi de hauts responsables israéliens et américains proches du dossier au site Walla.

Il s'agit d'une nouvelle tentative de l'administration américaine de convaincre le gouvernement israélien de transférer de l'aide militaire à l'Ukraine. Jusqu'à présent, Israël a refusé presque toutes les demandes américaines, craignant qu'une telle décision ne crée des tensions avec la Russie et ne nuise aux intérêts sécuritaires israéliens en Syrie. Les États-Unis eux-mêmes tentent actuellement de remettre à neuf les lanceurs et les intercepteurs du système "Hawk" qui sont en leur possession dans le but de les transférer à Kiev.

Le chef de la division politique et de sécurité du ministère de la Défense, Dror Shalom, a signifié à ses homologues du département américain de la Défense qu'Israël n'avait pas changé sa politique consistant à ne pas livrer d'armes à l'Ukraine. Par ailleurs, selon Shalom, les missiles Hawk présents en Israël sont inutilisables et ne peuvent pas fonctionner car ils ont été stockés pendant de nombreuses années sans aucun entretien. Cependant, d'autres responsables contredisent cette affirmation en soutenant qu'ils pourraient être à nouveau opérationnels avec des rénovations.

"Nous attendons un soutien plus important de la part d'Israël", avait déclaré Yevgen Korniychuk, l'ambassadeur ukrainien en Israël lors d'un entretien sur i24NEWS.