La Corée du Nord condamne la décision de Washington d'envoyer des chars à l'Ukraine

La Corée du Nord a condamné vendredi la décision de Washington d'envoyer des chars d'assaut à l'Ukraine, estimant que les Etats-Unis alimentent une "guerre par procuration" pour détruire la Russie. Mercredi, le président américain Joe Biden a promis d'envoyer à Kiev 31 chars Abrams, l'un des puissants et sophistiqués engins de combat de l'armée américaine. Cette livraison ne devrait toutefois pas intervenir avant "plusieurs mois", d'après le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Washington "franchit d'avantage la ligne rouge", a fustigé vendredi dans un communiqué Kim Yo Jong, soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, accusant les Etats-Unis, qu'elle qualifie d'"archicriminels", d'être responsables de la guerre en Ukraine. Derrière cette décision "se cache la volonté sinistre des Etats-Unis d'atteindre leur objectif d'hégémonie" en continuant d'alimenter une "guerre par procuration pour détruire la Russie", a-t-elle poursuivi, ajoutant que Pyongyang se tiendra "toujours" aux côtés des Russes.

Avec la Chine, la Russie est l'un des rares alliés de Pyongyang sur la scène internationale et Moscou est par le passé directement venue en aide au régime de Kim Jong Un.

La Corée du Nord est quant à elle la seule, aux côtés de la Syrie et de la Russie, à avoir reconnu l'indépendance de Luhansk et Donetsk, deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine.

Au Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie est l'un des cinq membres permanents, Moscou a longtemps plaidé contre les sanctions internationales infligées à la Corée du Nord, demandant même des assouplissements pour des raisons humanitaires.