Attentats à Jérusalem : Moscou appelle à la "retenue maximale"

"On ne peut mettre fin aux violences répétitives que dans le cadre d'un processus de négociations se basant sur les principes du droit international"

La diplomatie russe a affirmé samedi être "profondément préoccupée" et a appelé toutes les parties à la "retenue maximale", après les attentats perpétrés à Jérusalem vendredi soir et samedi matin. "Nous sommes profondément préoccupées par ce déroulement des évènements. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de la retenue maximale et à éviter une escalade ultérieure des tensions", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Les derniers évènements confirment avec toute évidence la nécessité de relancer un dialogue constructif palestino-israélien et de renoncer aux actions unilatérales", souligne le communiqué. Selon Moscou, "on ne peut mettre fin aux violences répétitives que dans le cadre d'un processus de négociations se basant sur les principes du droit international", ajoute-t-il.

Vendredi soir, après les prières du Shabbat, un terroriste palestinien de 21 ans originaire de Jérusalem-Est a ouvert le feu sur des personnes à proximité de la synagogue de Neve Yaakov à Jérusalem, tuant 7 d'entre elles et en blessant 3 grièvement avant d'être abattu.

Ce samedi matin, un terroriste de 13 ans originaire de Silwan, a tiré sur des passants près de la Cité de David à Jérusalem, blessant un père et son fils. Les forces de l'ordre ont été mobilisées en masse alors que les organisations terroristes appellent à davantage d'attentats contre les Israéliens.