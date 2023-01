Blinken arrive au Caire, première étape de sa tournée moyen-orientale

Le chef de la diplomatie américaine va tenter d'apaiser les tensions dans la région

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé au Caire dimanche, première étape de sa tournée éclair au Moyen-Orient en pleine flambée des violences israélo-palestiniennes, avec le mince espoir d'user de l'influence des Etats-Unis pour tenter d'apaiser les tensions. Avant de se rendre à Jérusalem et à Ramallah lundi et mardi, M. Blinken rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son ministre des affaires étrangères Sameh Choukri.

Le conflit israélo-palestinien risque fort aussi de dominer les discussions, Le Caire jouant historiquement un rôle d'intermédiaire auprès des Palestiniens comme des Israéliens. Ce déplacement, programmé de longue date, intervient au moment où, en quelques jours, la situation sécuritaire s'est soudainement dégradée.

Vendredi et samedi, sept personnes ont été tuées et deux blessées dans des attaques terroristes à Jérusalem, dont une près d'une synagogue. Et ce, après un raid israélien dans le camp de réfugié de Jénine, visant à déjouer des attaques contre des Israéliens, qui a fait neuf morts côtés palestiniens, dont huit terroristes et un civil.

Face à ce regain de violence, M. Blinken va enjoindre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas à "prendre urgemment des mesures en vue d'une désescalade", a assuré vendredi un porte-parole du département d'Etat, Vedant Patel, après que Washington a condamné l'attaque "épouvantable" à Jérusalem.

La visite de M. Blinken en Israël traduit la volonté de Washington de renouer rapidement avec M. Netanyahou dont les relations avec l'administration démocrate du président Joe Biden ont été notoirement tendues. Cette visite intervient après celle du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui avait assuré le Premier ministre israélien du soutien des Etats-Unis.

Au Caire, grand allié régional de Washington, M. Blinken devrait également aborder une série de questions régionales, dont la Libye et le Soudan. L'Egypte, l'un des principaux bénéficiaires de l'aide militaire américaine, est toutefois régulièrement pointée du doigt, notamment par les Etats-Unis, pour son bilan, jugé "catastrophique" par les ONG, des droits humains.