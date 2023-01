La star du football Cristiano Ronaldo "adore la vie" en Arabie saoudite

Il s'était confié au présentateur de télévision britannique Piers Morgan

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo "aime absolument l'Arabie saoudite, sur et en dehors du terrain", a révélé le présentateur de télévision britannique Piers Morgan dans une interview accordée au magazine Tatler. Morgan a déclaré qu'il avait échangé des SMS avec Ronaldo depuis qu'il avait rejoint le club de football saoudien Al Nassr à Riyad.

L'annonce officielle de la signature de la star du football avec l'équipe saoudienne a été faite le 30 décembre et est entrée en vigueur le 1er janvier, jusqu'au milieu de l'année 2025. Le contrat de deux ans et demi lui rapportera 213 millions de dollars par an, ce qui lui permettra d'obtenir le salaire le plus élevé jamais perçu par un footballeur professionnel.

"Grâce aux retombées de notre interview, Ronaldo a signé le plus gros transfert de l'histoire du football et est désormais l'athlète le mieux payé au monde, à l'âge de 37 ans", a déclaré Piers en référence à l'interview détaillée qu'il a réalisée en novembre avec l'icône du football portugais, qui a brisé le silence sur sa situation à Manchester United.

Cette interview a conduit le club à résilier son contrat, faisant de lui un agent libre après son départ de Manchester United.

"Il fait également ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, et qui, pour moi, lui donne l'avantage sur Lionel Messi, à savoir se lancer un défi dans un nouveau pays et un nouveau championnat, à un moment où le football au Moyen-Orient décolle vraiment, comme nous l'avons vu à la Coupe du monde du Qatar, où le Maroc a atteint les demi-finales et où l'Arabie saoudite a battu le futur vainqueur, l'Argentine de Messi", a affirmé Piers au Tatler. "Il voulait s'affranchir de Manchester United, où il estimait, à juste titre, avoir fait face à un véritable manqu de respect à la fois par le manager et les dirigeants du club", a-t-il poursuivi.

"Idéalement, je pense qu'il aurait préféré jouer pour un autre club de haut niveau en Ligue des champions pendant un an ou deux, mais Al Nassr lui a fait une offre stupéfiante, et je pense que le nouveau défi de rehausser le profil du football dans une nouvelle région du monde, au crépuscule de son incroyable carrière, l'a vraiment séduit", a-t-il conclu.