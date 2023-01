L'Arabie saoudite condamne toute profanation "provocatrice" du Coran au Danemark

Le Royaume appelle tous les gouvernements européens à agir de toute urgence contre cette pratique

L'Arabie saoudite a fermement condamné samedi l'incendie d'exemplaires du Coran par des extrémistes dans la capitale danoise, Copenhague, "dans une nouvelle démarche provocatrice pour le sentiment de millions de musulmans dans le monde." Le ministère des Affaires étrangères a réitéré la position du Royaume, qui "rejette fermement tous ces actes qui se sont répétés dans plusieurs capitales européennes, sous le prétexte de la liberté d'expression, sans réaction claire pour mettre fin à ces pratiques."

Le Royaume a appelé tous les gouvernements européens dans lesquels ces violations extrémistes ont eu lieu, à s'attaquer de toute urgence à toutes ces pratiques qui contribuent à alimenter la haine et les conflits entre les adeptes des religions, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Rasmus Paludan, un militant d'extrême droite qui possède la double nationalité danoise et suédoise, avait déjà provoqué la colère du monde musulman en organisant une manifestation d'autodafé de Coran en Suède le 21 janvier. Vendredi, Paludan a répété son coup d'éclat devant une mosquée ainsi que devant l'ambassade de Turquie à Copenhague et a promis de continuer tous les vendredis jusqu'à ce que la Suède soit admise dans l'Otan.

Plusieurs organisations régionales et internationales, dont l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue musulmane mondiale, le Parlement arabe et le Conseil de coopération du Golfe, ont également publié des déclarations dénonçant fermement ces actes délibérés, tout comme le Pakistan, la Jordanie, la Turquie et Oman.