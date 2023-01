Les États-Unis alertent sur d'éventuelles attaques terroristes en Turquie

L'alerte concerne des églises, des synagogues et des missions diplomatiques qui pourraient être visées après les profanations du Coran en Europe

L'ambassade des États-Unis en Turquie a lancé lundi un avertissement concernant d'éventuelles attaques terroristes contre des églises, des synagogues et des missions diplomatiques, après que des Corans ont été brûlés en Europe. Il s'agit du deuxième avertissement émis par Washington au cours des quatre derniers jours. L'alerte émise précise que "d'éventuelles attaques imminentes de représailles par des terroristes" pourraient se produire dans les principaux quartiers touristiques d'Istanbul, tels que Beyoglu, Galata, Taksim et Istiklal et ajoute que les autorités turques mènent actuellement une enquête.

Fredrik Persson/AFP L'extrémiste de droite suédo-danois Rasmus Paludan brûle un Coran à Stockholm, en Suède

Vendredi, les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Italie et de plusieurs autres pays en Turquie, ont lancé des alertes de sécurité mettant en garde contre d'éventuelles attaques de représailles contre des lieux de culte. Il pourrait s'agir d'une réaction au fait que le livre sacré des musulmans, le Coran, a été brûlé en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas au cours des dernières semaines.

Ankara a également mis en garde ses citoyens samedi contre "d'éventuelles attaques islamophobes, xénophobes et racistes" en Europe et aux États-Unis. Mardi, la Turquie a convoqué l'ambassadeur des Pays-Bas après qu'un militant islamophobe a profané un exemplaire du Coran à La Haye. Vendredi, c’est l’ambassadeur du Danemark qui a à son tour été convoqué après que l’extrémiste de droite suédo-danois, Rasmus Paludan, a brûlé un Coran près d'une mosquée de Copenhague, puis devant l’ambassade turque au Danemark, avant de faire de même devant l’ambassade turque en Suède.

Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP L'extrémiste suédo-danois Rasmus Paludan tient une édition du Coran lors d'une manifestation devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, en Suède, le 21 janvier 2023.

Ces évènements ont conduit la Turquie à reporter les négociations d'adhésion à l'OTAN prévues avec la Suède et la Finlande au sujet du soutien de leur candidature à leur entrée dans l'Alliance atlantique.