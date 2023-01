L'intelligence artificielle pourrait s'inspirer de celle du cerveau humain (étude israélienne)

"Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux matériels et algorithmes d'IA efficaces et d'inspiration biologique"

L'apprentissage par le cerveau est limité dans un certain nombre d'aspects importants par rapport à l'apprentissage profond (DL). Le cerveau, avec sa réalisation limitée d'opérations mathématiques précises, peut-il toutefois concurrencer les systèmes d'intelligence artificielle avancés des ordinateurs ? D'après notre expérience quotidienne, nous savons que pour de nombreuses tâches, la réponse est oui. Pourquoi en est-il ainsi et, compte tenu de cette réponse affirmative, peut-on construire un nouveau type d'intelligence artificielle efficace inspirée du cerveau ? Dans un article publié lundi dans Scientific Reports, des chercheurs de l'université Bar-Ilan en Israël résolvent cette énigme.

"Nous avons montré qu'un apprentissage efficace sur une architecture d'arbre artificiel, où chaque poids a une seule route vers une unité de sortie, peut atteindre de meilleurs taux de réussite de classification que ceux obtenus précédemment par des architectures DL composées de plus de couches et de filtres. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux matériels et algorithmes d'IA efficaces et d'inspiration biologique", a expliqué lé le professeur Ido Kanter, du département de physique et du centre de recherche multidisciplinaire sur le cerveau Gonda (Goldschmied) de Bar-Ilan, qui a dirigé les recherches.

"Les architectures arborescentes fortement élaguées représentent un pas vers une réalisation biologique plausible de l'apprentissage efficace de l'arbre dendritique par un ou plusieurs neurones, avec une complexité et une consommation d'énergie réduites, et une réalisation biologique du mécanisme de rétropropagation, qui est actuellement la technique centrale en IA", a ajouté Yuval Meir, doctorant et collaborateur de ces travaux.

L'apprentissage efficace de l'arbre dendritique repose sur des recherches antérieures menées par Kanter et son équipe de recherche expérimentale - et dirigées par le Dr Roni Vardi - qui ont mis en évidence l'existence d'une adaptation sous-dendritique à l'aide de cultures neuronales, ainsi que d'autres propriétés anisotropes des neurones, comme des formes d'ondes de pointes, des périodes réfractaires et des taux de transmission maximaux différents.