Le Maroc et l'Espagne signeront 20 accords lors du "Sommet de Rabat" début février

Le Maroc et l'Espagne devraient signer une vingtaine d'accords bilatéraux dans de nombreux secteurs, les 1er et 2 février prochains, lors d'une réunion de haut niveau au "Sommet de Rabat" en présence du Premier ministre espagnol et de 12 ministres. Le journal espagnol Publico a révélé que la rencontre entre le Maroc et l'Espagne débutera par un forum d'affaires à Rabat en présence du Premier ministre marocain.

Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, et son homologue espagnol Sanchez, ainsi que les responsables des syndicats d'hommes d'affaires des deux pays, affirment que "la coopération entre les entreprises espagnoles et marocaines et la transition énergétique sera au coeur de cette rencontre". Selon le journal, la délégation espagnole comptera la ministre des Travaux publics et des Transports, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, ainsi que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.

Parmi les éléments inscrits dans la feuille de route figure notamment le rétablissement immédiat et progressif des liaisons maritimes pour les voyageurs entre les deux pays. La coopération dans le domaine des migrations sera également relancée et renforcée. La coopération sectorielle sera réactivée dans tous les domaines d'intérêt commun dont l'économie, le domaine commercial, énergétique, industriel et culturel. La dernière fois que les gouvernements du Maroc et de l'Espagne ont tenu une réunion de ce type, remonte à juin 2015 à Madrid.