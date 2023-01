Climat : à Dubaï, l'ancien chef de l'ONU appelle à passer à "l'action"

"Nous avons besoin d'une COP de solutions et d'action"

L'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé à ne plus se contenter de discours et à passer à "l'action" face au changement climatique, lors d'une visite à Dubaï, aux Emirats arabes unis, où se tiendra en décembre une COP28 controversée. Connu pour ses 4x4 de luxe, ses malls gigantesques et ses grattes-ciels hyper climatisés, le riche émirat du Golfe accueillera en décembre la prochaine conférence de l'ONU sur le climat (COP28), sur fonds de critiques des ONG, les Emirats arabes unis figurant parmi les premiers exportateurs de pétrole au monde.

GIUSEPPE CACACE / AFP Dubaï

"Beaucoup de pays et de gens ont déjà fait part de leurs visions", a dit Ban Ki-Moon samedi, quelques semaines après les déceptions suscitées par l'échec de la COP27 à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. "Nous avons besoin d'une COP de solutions et d'action", a ajouté l'ancien responsable onusien après la signature d'un accord entre Dubaï et sa fondation Ban Ki-Moon Centre pour la formation des jeunes aux enjeux environnementaux. Après des négociations difficiles, la COP27 de novembre en Egypte avait toutefois abouti à un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Ban Ki-Moon a appelé à renforcer cette "aide aux pays en développement".

La COP28 suscite déjà un grand scepticisme des militants, en particulier avec le choix du ministre émirati de l'Industrie et patron du géant pétrolier ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), Sultan al-Jaber, pour la présider. Jeudi, des centaines d'ONG ont dénoncé cette nomination et demandé à libérer ces réunions climatiques de "l'influence polluante" du secteur.

A la tête de l'ONU entre 2007 et 2016, Ban Ki-Moon avait nommé Sultan al-Jaber au sein du groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique de l'organisation internationale.