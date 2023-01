Le ministre israélien des AE Eli Cohen reçoit son homologue grec à Jérusalem

"L'amitié stratégique entre Israël et la Grèce contribue à la stabilité régionale et peut aider à résoudre la crise énergétique mondiale"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a reçu, mardi, son homologue grec Nikos Dandias au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Les ministres ont discuté d'une série de questions bilatérales et régionales, notamment de la promotion de projets énergétiques, de la menace iranienne et de l'importance de qualifier les Gardiens de la révolution iraniens d'"organisation terroriste" en Europe.

Eli Cohen a informé le ministre grec des progrès réalisés dans le cadre des accords d'Abraham et de l'objectif d'Israël d'élargir le cercle de ces accords à davantage de pays pacifiques. Le ministre Dandias est le premier ministre des Affaires étrangères européen à venir en Israël en tant que représentant du gouvernement.

Avi Hayoun, Ministère des Affaires étrangères Eli Cohen et Nikos Dandias

Eli Cohen a également remercié le ministre grec pour sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes à Jérusalem le week-end dernier, qui ont fait 7 morts et 5 blessés à Neve Yaakov, et dans la Cité de David, vendredi soir et samedi matin.

"L'amitié stratégique entre Israël et la Grèce contribue à la stabilité régionale et peut aider à résoudre la crise énergétique mondiale", a affirmé Eli Cohen.