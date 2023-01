Antony Blinken doit rencontrer plus tard le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que Yaïr Lapid

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a rencontré mardi le secrétaire d'État américain Antony Blinken et exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement américain, soulignant le "lien inébranlable" entre les États-Unis et Israël, qui se traduit par "une coopération en matière de sécurité et un partage de renseignements inégalés". Le ministre Gallant a également remercié le secrétaire Blinken pour son leadership et son soutien indéfectible à l'avantage militaire qualitatif d'Israël et à son droit de se défendre.

"Votre visite arrive à un moment critique, et elle envoie un message clair à nos adversaires ainsi qu'à nos partenaires dans la région : les États-Unis et Israël sont unis dans la nécessité de faire face à l'Iran et à toute personne qui menace la paix et la stabilité. Nous parlons d'une seule voix lorsque nous affirmons que l'Iran ne doit pas acquérir l'arme nucléaire et que nous ne tolérerons pas l'agression iranienne", a déclaré le ministre Gallant.

"La coopération en matière de défense entre nos pays a atteint un nouveau sommet au cours du mois dernier. Notre coopération est essentielle pour préserver les intérêts des deux nations et pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. La prochaine étape consiste à travailler ensemble pour renforcer l'architecture régionale et élargir notre coopération avec les partenaires existants et potentiels pour faire face aux défis communs", a-t-il ajouté.

Le ministre Gallant a informé Blinken des défis stratégiques et opérationnels d'Israël en matière de sécurité, en mettant l'accent sur l'Iran et ses mandataires dans l'arène nord, ainsi que sur la récente vague d'attentats terroristes palestiniens et les tensions en Cisjordanie.

"La visite du Secrétaire d’État a débuté par un appel au calme afin de freiner l’escalade de violences de ces derniers jours. Blinken a réitéré bien entendu la sympathie de l’administration et du peuple américain après le terrible attentat de vendredi. Tout cela était très prévisible, de même que sur le dossier iranien le rappel que les États-Unis et Israël ont un objectif commun : empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire". Antony Blinken doit rencontrer plus tard le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que Yaïr Lapid.