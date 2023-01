Indice de corruption 2022 : Israël obtient une bonne note, devant la Turquie mais derrière le Danemark

Le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande sont les pays les moins corrompus au monde

Le rapport 2022 de Transparency International, publié mardi matin, indique qu’Israël a gagné cinq places au classement de l'Indice mondial de corruption. En effet, l’État hébreu obtient un meilleur score que l’année précédente, puisqu’il est crédité d’une note de 63 sur 100 cette année alors qu’il avait obtenu 59 sur 100 en 2021. Les Émirats arabes unis, les États-Unis ou encore la Corée du Sud ont obtenu un score à peu près similaire à celui d'Israël. Le score moyen des 180 pays classés est de 42 sur 100.

Cette augmentation significative du score permet à Israël de prendre ses distances avec les pays dont la note tourne autour des 50 points ou moins, signifiant par là une corruption importante. Les pays dirigés de manière plus ou moins autoritaire obtiennent les scores les moins élevés, à l’instar de la Russie, la Turquie ou la Chine. La Russie et la Turquie terminent avec la même note de 28 sur 100, tandis que la Chine a obtenu 45 points.

MOHAMED ABDIWAHAB (AFP/File) L'indice de corruption de Transparency International, a une nouvelle fois classé la Somalie comme le pays le plus corrompu

La Somalie est bonne dernière avec 12 sur 100, juste après le Soudan et la Syrie qui terminent avec 13 points chacun. Le Venezuela et le Yémen complètent le top 5 des pays les plus corrompus de la planète. Le Danemark est le pays le moins corrompu au monde avec un score de 90 sur 100, suivi par la Finlande et la Nouvelle-Zélande qui complètent le podium à égalité avec 87 sur 100. La Norvège avec 84, la Suède et Singapour avec 83 chacun font partie du top 5 en haut du classement. Transparency International, fondée par d'anciens employés de la Banque mondiale, publie l'indice mondial de corruption depuis 1995.